Szerda délután Aljaksandr Lukasenka fehérorosz elnök különgépe tűnt fel a Planefinder oldalon. A repülőgép-követő alkalmazás térképén az volt látható, hogy a Boeing Business Jet elindul az orosz határ felé, fél órát kőrözött a levegőben, majd visszafordult. Azt nem tudni, hogy miért, és szintén nem tisztázott, hogy Lukasenka ott volt-e a gépen vagy sem.

Közben fehérorosz források arról számoltak be, hogy értesüléseik szerint orosz csapatok segítik fenntartani a rendet az országban. Később az állami BelTA hírügynökség idézte Lukasenkát, aki hamisnak minősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint orosz tankok érkeztek volna, elmondása szerint fehérorosz páncélosokat szállítottak a nyugati határ felé. Ezt egyébként a fehérorosz elnök kedden az állami televízióban közvetített beszédében is megemlítette.

A BelTA fehérorosz állami hírügynökség a minszki védelmi tárcára hivatkozva korábban közölte, hogy tervezett repüléseket is végrehajtottak a határ mentén a légtér védelme érdekében. A tájékoztatás szerint az elnök azért rendelte el a határőrizet szigorítását, hogy az országba ne juthassanak be "fegyverek és harcosok". Az oroszok egyelőre nem látják szükségét a katonai beavatkozásnak, a fehérorosz ellenzékkel való párbeszédben viszont segítenének. Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak azt mondta, hogy elfogadhatatlan a külföldi beavatkozás az országban, és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is jelezte, hogy elítéli a külföldi beavatkozásokat ország belügyeibe, írja a Moscow Times.

Lukasenka korábban utasította a belügyminisztériumot is, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben, az államfő emellett felszólította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba. A BelTA azt közölte, hogy a kormány becslése szerint a tüntetések által okozott károk meghaladják az 500 millió dollárt. A Tass.com azt írja, hogy az elnök arra is utasította a belügyminisztériumot, hogy kövessék a NATO-erők mozgását Litvániába és Lengyelországba.

Közben véget ért a rendkívüli EU-csúcs, ahol Angela Merkel német kancellár bejelentette, hogy az Európai Unió nem ismeri el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a videkonferencia formájában megtartott csúcsértekezlet után hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy Fehéroroszországban bármilyen külső beavatkozásra kerüljen sor.

Lukasenka egyébként korábban azt közölte, hogy amíg meg nem ölik, nem lesz új választás az országban.