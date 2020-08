Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka ellenfele nem vállalja az elnökjelöltséget, ha újra választást írnak ki Belaruszban. ","shortLead":"Lukasenka ellenfele nem vállalja az elnökjelöltséget, ha újra választást írnak ki Belaruszban. ","id":"20200822_szvetlana_cihanouszkaja_aljakszandr_lukasenka_belarusz_elnokjelolt_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395ea65-559e-4ac9-90fd-676cd00cc95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_szvetlana_cihanouszkaja_aljakszandr_lukasenka_belarusz_elnokjelolt_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:40","title":"Cihanouszkajának több mint elege van a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":". Némethné Pál Katalin","category":"vilag","description":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij. Az egyik omszki kórházban fekvő politikus panaszait állítólag a vércukor-szint vészes lecsökkenése okozta, ám Navalnij szövetségesei kételkednek. Már csak azért is, mert nem találkozhattak a szibériai városba érkezett német orvosokkal.","shortLead":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij...","id":"20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9849d34a-f792-4f31-b1f9-8f8736ff7340","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:41","title":"Egyre több a kérdőjel Navalnij állítólagos mérgezése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","shortLead":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","id":"20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863bdc1a-32e0-4872-a2b4-b8cb6e12d92a","keywords":null,"link":"/sport/20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 22:57","title":"A Sevilla nyerte az Európa-liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse az egyszemélyi vezetőre nehezedő terheket. Dél-Koreai értesülések szerint Kim egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a hatalmát.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse...","id":"20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491c3a0-dff9-403b-b727-2fe88d741a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:29","title":"Kim Dzsong Un átadja hatalmának egy részét a húgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","shortLead":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","id":"20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a50ff73-b1ca-4d13-a09d-fa8c4303592f","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:42","title":"Egy amerikai cég vette meg a Williams Forma-1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai gyilkosságsorozata során legalább 13 embert ölt meg, és több tucat nőt erőszakolt meg. Az ítélet azt jelenti, hogy az egykori rendőr a rácsok mögött éli le élete hátralévő részét.","shortLead":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai...","id":"20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6cc442-07df-44b1-82f9-237dde5ec220","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. augusztus. 21. 21:48","title":"Élete végéig börtönben marad a kaliforniai sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","shortLead":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","id":"20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55794c85-4a4e-47d8-9fec-52f47cdc2e86","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:55","title":"A 12 évnél idősebb gyerekek hordjanak maszkot - ajánlja a WHO és az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]