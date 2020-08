Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","shortLead":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","id":"20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968a910a-4f5c-4e43-96fc-e223e37e91df","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:51","title":"Bolsonaro második fia is koronavírusos lett, ő az ötödik fertőzött a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","shortLead":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","id":"20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21566556-5a52-4500-bf75-f3bf336f9d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","timestamp":"2020. augusztus. 27. 04:23","title":"Videón is felbukkant a kombi BMW M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak az Apple és a Google konyhájára.","shortLead":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak...","id":"20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107812f-e228-4ea5-b4d9-c9bcdb4a01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:33","title":"Felfoghatatlanul sok pénzt keresett az Apple a mobilos játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa.","shortLead":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai...","id":"20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3564b-4b43-43cd-a4ac-d1d30f8b9c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Jászai: Kell a magyar műhold, vagy Magyarország lemarad az űrversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat okoztak nekik. Most még nem lehet tisztán látni, miért érte meg az orosz vezetésnek kivonni a forgalomból az egyik leghangosabb bírálójukat. ","shortLead":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat...","id":"202035_tuneti_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3355c-ac3b-4423-8927-fba0ad02fcd2","keywords":null,"link":"/360/202035_tuneti_kezeles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:00","title":"Ki adott parancsot Navalnij megmérgezésére? A válasz nem egyértelmű ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a54888-ae06-4a5a-aeea-abe0fe02e473","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A holland Marieke Lucas Rijneveld regénye kapta idén a rangos elismerést.","shortLead":"A holland Marieke Lucas Rijneveld regénye kapta idén a rangos elismerést.","id":"20200827_Egy_szigoruan_vallasos_csalad_dramaja_Nemzetkozi_Bookerdijat_ert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a54888-ae06-4a5a-aeea-abe0fe02e473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f938b0a-8109-4988-a4cf-d395e11c910e","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egy_szigoruan_vallasos_csalad_dramaja_Nemzetkozi_Bookerdijat_ert","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:07","title":"Egy szigorúan vallásos család drámája Nemzetközi Booker-díjat ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","shortLead":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","id":"20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd84c-5225-42cf-afe5-4f64e55c9642","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:46","title":"Roman Polanskit jogerősen is kizárták az Amerikai Filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]