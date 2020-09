Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc vasútvonalon dolgoznak, hogy minél hamarabb rendesen újraindulhasson a forgalom.","shortLead":"Nyolc vasútvonalon dolgoznak, hogy minél hamarabb rendesen újraindulhasson a forgalom.","id":"20200901_vihar_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa189172-6e1d-4fa2-ba77-2c181187d590","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_vihar_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:58","title":"Fákat döntött ki a vihar, több vonat is kimarad vagy késik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f27dc40-434a-4b6b-a654-fab1eee6057e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg meghalt, 60-an meggyógyultak, eközben 118 embert diagnosztizáltak a fertőzéssel.","shortLead":"Egy koronavírusos beteg meghalt, 60-an meggyógyultak, eközben 118 embert diagnosztizáltak a fertőzéssel.","id":"20200901_fertozottek_koronavirus_jarvany_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f27dc40-434a-4b6b-a654-fab1eee6057e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78d9b8a-160d-4986-bcb5-1406ed52c5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_fertozottek_koronavirus_jarvany_covid","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:47","title":"118 új fertőzöttet találtak, 57-tel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak egy példányára.","shortLead":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak...","id":"20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca32e5-4bc2-4dcc-a053-35f09678c0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:45","title":"Egész Európában ritka bogarat találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","shortLead":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","id":"20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274e32-6714-494f-8161-3147953ab44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:33","title":"A Facebook megzsarolta Ausztráliát: ha jön az új médiatörvény, nem oszthatnak meg híreket az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bizonytalanná váló munkájuk megtartása érdekében sokan szeghetnek szabályokat egy felmérés szerint. A csökkenő bérek szintén rosszul hatnak.","shortLead":"A bizonytalanná váló munkájuk megtartása érdekében sokan szeghetnek szabályokat egy felmérés szerint. A csökkenő bérek...","id":"20200901_koronavirus_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2395fcc-6fc2-4919-a48d-ae2abbb02e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:39","title":"Korrupciót is vihet a koronavírus a cégek életébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai Advanced LIGO obszervatórium kutatói bejelentették, hogy egy körülbelül 142 naptömegű fekete lyukat észleltek, ami két, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk összeütközésével jött létre. Mind a kezdeti komponensek, mind az ütközés után kialakult fekete lyuk olyan tömegtartományba esik, amit eddig nem figyeltek meg sem gravitációs, sem elektromágneses észlelések segítségével.","shortLead":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai...","id":"20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69239b09-3ff8-4a0f-bc0e-46652534d255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:03","title":"Ritka felfedezés: 142 naptömegű fekete lyukat találtak, gravitációs hullámokat észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","shortLead":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","id":"20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cea8f6-69fb-4351-9712-9cfce6d71821","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:09","title":"Orosz álhírgyárat kapcsolt le a Facebook és a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]