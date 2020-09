Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e608c18a-4f62-45ec-8e40-be6ac44f9e01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színész és rendező két napja jelentette be, hogy 27 év után elbúcsúzik a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől. ","shortLead":"A Kossuth-díjas színész és rendező két napja jelentette be, hogy 27 év után elbúcsúzik a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200906_Eneklessel_bucsuztak_a_tanitvanyai_Mate_Gabortol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e608c18a-4f62-45ec-8e40-be6ac44f9e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4db3cc-132b-4756-9d83-5441d559bfda","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Eneklessel_bucsuztak_a_tanitvanyai_Mate_Gabortol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:09","title":"Énekléssel búcsúztak a tanítványai Máté Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája. A megoldáshoz párbeszédre van szükség – írták közleményükben.","shortLead":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló...","id":"20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425c741-a48b-4607-aea2-0dd9d0c3067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:03","title":"Egyeztetésre hívta az Színművészetit és Vidnyászkyékat a Magyar Rektori Konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást okozhat.","shortLead":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást...","id":"20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c774d1a7-d986-452f-a2be-e8aa45c46624","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:05","title":"Visszavonná a Richter méhmióma elleni gyógyszerét az Európai Gyógyszerügynökség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","shortLead":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","id":"20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d63f774-2ae8-4b0c-8b13-6db579adf55f","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:50","title":"„Kásler Miklós ma hajnalban kiköltött egy turultojást” – Bödőcs Tibor híradója néha nagyon hasonlít az eredetire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]