Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","shortLead":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","id":"20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c4f1c-ae06-44b1-b5fa-139f50a06024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 04:27","title":"A Jégember nagyot alakít az Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","shortLead":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","id":"20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bc1f8c-d9b8-422c-8bc2-9077a268b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:28","title":"Holnap maszkellenes tüntetés lesz, élén a kamupártos patikussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, az emberek azt akarják, hogy az ország működjön, vagyis általános zárás nem lesz, az iskolák esetében sem. A kormány úgy döntött, hatósági árassá teszi a teszteket. Közben a Színművészeti miatt is egyre nagyobb a tiltakozás, a problémát a kormány tolja el magától. A részletek elmagyarázását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterre bízta. Élőben a kormányinfóról.","shortLead":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor...","id":"20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1b2391-c135-4493-ae30-d4745a09019a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:50","title":"Gulyás: A kormány egyelőre nem tervez másik Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos vonaton mindennap emelt szintű fertőtlenítést végeznek, az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítják. ","shortLead":"Számos vonaton mindennap emelt szintű fertőtlenítést végeznek, az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítják. ","id":"20200910_MAV_vonat_volan_busz_jarvany_takaritas_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1448ff-ec15-4c5d-96f7-bb1fe319177f","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_MAV_vonat_volan_busz_jarvany_takaritas_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:06","title":"Újra belehúz a fertőtlenítésbe a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","shortLead":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","id":"20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62432-e025-4ad6-8205-21229b876886","keywords":null,"link":"/sport/20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:50","title":"Serena Williamst kellett legyőzni a US Open-döntőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","shortLead":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","id":"20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63acdc-bf2d-4dd8-8091-ab92ac074d63","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:53","title":"A Budapesti Metropolitan Egyetem több tanára is szolidaritásáról biztosítja az SZFE-s hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]