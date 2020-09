Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 50 százalékos csökkentése, valamint új technikák alkalmazásával a szállítási folyamatok során használt műanyagok teljes felszámolása.","shortLead":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású...","id":"20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617101d4-6dff-4608-98c0-5c7768afcb60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:33","title":"Előállt 10 éves tervével a Lenovo: önzáró doboz, visszaküldhető csomagolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán űrügynökséggel közösen fejlesztett járművük neve „Lunar Cruiser” .","shortLead":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán...","id":"20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bcb5c2-e243-4abf-8cf4-32c4e5603cb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","timestamp":"2020. szeptember. 09. 03:55","title":"A Holdon Lunar Cruiser lesz a Toyota Land Cruiserből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét, az új kuratóriumi tagoknak nem engedik a belépést az intézmény területére, a tanítás megkezdését elhalasztották. A kormány és az intézmény új vezetője, Vidnyánszky Attila egyelőre nem akarnak visszavonulót fújni. Feszült patthelyzet alakult ki, mi pedig sorra vettük, innen milyen lehetséges forgatókönyvek mentén gördülhetnek tovább az események.","shortLead":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét...","id":"20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34569e2-571a-4057-bed1-f9fd425fe7ad","keywords":null,"link":"/elet/20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:30","title":"Megakadhat a hatalom torkán az SZFE, de végigviszi a kormány, amit elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek a hátterében, az még a tudósok előtt sem ismert.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek...","id":"20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4696882e-bde6-4b60-8f5b-8c0c86de662d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:03","title":"Nagyobb valószínűséggel kerül kórházba az olyan koronavírus-fertőzött, aki túlsúlyos is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt. A HVG 2018 májusi cikkét azért közöljük újra, mert Peter Madsen egy most sugárzott dokumentumfilmben először vallotta be, hogy valóban ő ölte meg Kim Wallt. Alább Madsen előéletét ismerhetik meg részletesen.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/360/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten március 16-án, azon a napon, amikor a magyar kormány bejelentette a határok, iskolák, mozik és szórakozóhelyek le- és bezárását.

A cikk szerinti művészek: „a festők, a szobrászok és az illusztrátorok”. Bosszankodom. ","shortLead":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten...","id":"20200909_Csendes_strategiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82baf44-2cd5-433f-a137-4f7e14904791","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200909_Csendes_strategiak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:31","title":"Csendes stratégiák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig az űrbéli körülmények közt sem párolog el.","shortLead":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig...","id":"20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c338b-b7ca-4371-a045-c8a6d074ea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:03","title":"Az űrben is izmosak maradtak a NASA mutáns egerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]