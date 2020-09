Már közvetlenül az augusztus 20-ai mérgezés után gyanús események történtek, a legfurcsább az volt, hogy miközben a Korrupcióellenes Alapot létrehozó, 44 éves ellenzéki bloggert egyből a legnagyobb omszki kórház toxikológiai osztályára szállították, s rögtön atropint adtak be neki – ez az idegmérgek leghatásosabb ellenmérge – a két nap múlva elkészített hivatalos zárójelentésben az állt, hogy a Tomszkból Moszkvába tartó repülőgépen rosszul lett és kómába esett Alekszej Navalnij tüneteit a vércukorszint vészen lecsökkenése okozta, s a páciens szervezetében semmiféle mérget vagy hallucinogént nem találtak. Az omszki orvosok jó ideig annak ellenére is kitartottak verziójuk mellett, hogy miután Navalnijt Németországba, a berlini Charité kórházba szállították, több helyszíni laboratóriumban is megerősítették, Navalnijt idegméreggel próbálták megölni. Mostanra kiderült: a 2018-ban az angliai Salisburyben elkövetett Szkripal-merényletben is alkalmazott Novicsok nevű szert, vagy egy nagyon hasonló vegyületet vetettek be a Putyin-kritikus politikus ellen.

Kórházi zárlat

Az is figyelemreméltó, hogy két napig az omszki kórház vezetői annak ellenére nem engedték Berlinbe repülni Navalnijt, hogy a helyszínre érkezett német orvosok szerint az ellenzéki blogger szállítható állapotban volt, s a berliniek vállalták is a felelősséget Navalnij áthelyezéséért. Végül megérkezett az omszki igen – Navalnij munkatársai és családtagjai szerint akkor, amikor már a méreg jó része kiürült a beteg szervezetéből – és Navalnijt feltehették a Németországba tartó gépre. Miközben tartott a huzavona az omszki kórterem körül szinte az összes orosz fegyveres testület emberei megjelentek: a rendőrök, a nemzeti gárda tagjai, illetve a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökei, akik hosszú ideig nem engedték meg, hogy Navalnij felesége találkozzon a német orvoscsapat tagjaival.

Ki adott parancsot Navalnij megmérgezésére? A válasz nem egyértelmű Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat okoztak nekik. Most még nem lehet tisztán látni, miért érte meg az orosz vezetésnek kivonni a forgalomból az egyik leghangosabb bírálójukat.

Míg a kórház orvosai azt mondták, Navalnij szervezében nem volt méreg, a rendőrség szóvivője egy ideig arról számolt be, hogy a blogger vizeletében hallucinogén anyagok nyomaira bukkantak – valószínűleg azt kívánták sugallni, hogy Navalnij bedrogozva ült fel a repülőgépre – majd a hatóságok visszavonták ezt a változatot, és elfogadták az orvosok hivatalos közleményét. Viszont csak késve – egy héttel a mérgezés után – kezdtek vizsgálódni, s a hivatalos közlések szerint a nemzetközi nyomásra meghozott intézkedés csak egy „előzetes vizsgálatról” tesz említést. Navalnij munkatársai szerint a mérget a tomszki repülőtéren elfogyasztott teába csempészték bele, s a szakértők is azt hangsúlyozzák ez az idegméreg nem olyan szer, amit csak úgy véletlenül el lehet fogyasztani.

Mérgezés – kegyetlen, de hatékony

Míg sokan azt mondják, hogy sokkal könnyebb hátba lőni valakit, mint megszervezni a mérgezést, és szavatolni azt, hogy a szerből csak a kiszemelt személynek jusson, a mérgezésnek vannak az elkövetők számára hasznos elemei is. Például a merénylőnek bőven van ideje elmenekülni addig, amíg a méreg nem kezd hatni, vagy ahogy Navalnij esetében a gép kényszerleszállást hajt végre egy távol lévő városban. A Novicsok méreg azért is jó, mert a hagyományos laboratóriumokban kimutathatatlan: néhány évvel ezelőtt egy bolgár üzletember is kaphatott belőle, de a helyi szakértők a mai napig nem tudják megmondani milyen mérget kapott a fegyvereladásokkal is foglalkozó Jemilian Gebrev.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek húsz év után megint sikerült egy teljes érzéketlenségről tanúskodó nyilatkozatot adnia. Míg 2000-ben, amikor felrobbant a Kurszk atomtengeralattjáró, s mind a 118 matróz és katona a tengerbe veszett, Putyin – némi mosollyal a szája szélén – a flotta büszkeségének sorsát firtató kérdésekre azt válaszolta, „hát elsüllyedt”. Most, amikor a legismertebb ellenzékiről kérdezték, Putyin azt mondta: Navalnij „megbetegedett”.

A nyilatkozat is arra utal, hogy valószínűleg igaza van Mark Galeotti Oroszország-szakértőnek, aki szerint az ellenzéki vezér megmérgezése a Kremlt is meglepte. „Valószínűleg az ügy az orosz állami vezetőket is váratlanul érte, s a kapkodó válaszokból is úgy tűnik, hogy a merényletet nem a központban találták ki és szervezték meg. Valószínű, hogy egy befolyásos orosz áll a háttérben, de nem feltétlenül az állam” – mondta Galeotti a BBC-nek.

Hosszú távú következmények

Navalnij jelenleg is mesterséges kómában fekszik a Charité-kórházban, s bár orvosai szerint élete már nincs veszélyben, egyelőre nem lehet megjósolni, milyen hosszabb távú következményei lesznek a merényletnek. Vlagyimir Kara-Murza – a most már az USA-ban élő orosz ellenzéki – arról számolt be, hogy miután ő is mérgezés áldozata lett, hónapokig tartott a felépülés, és újra meg kellett tanulnia járni. Vil Mirzajanov, aki korábban részt vett a szovjet időkben gyártott Novicsok fejlesztésében, azt mondta, a méreg súlyos és tartós rombolást végez az idegrendszerben, és ezért elképzelhető, hogy a teljes felépülés éveket vesz majd igénybe.