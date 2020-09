Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f31a81c-14c7-4779-90ed-c6c374186c83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezet kezdődött a Nap életében a tudósok szerint. Ez több napkitörést is okozhat.","shortLead":"Új fejezet kezdődött a Nap életében a tudósok szerint. Ez több napkitörést is okozhat.","id":"20200917_nasa_napciklus_naptevekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f31a81c-14c7-4779-90ed-c6c374186c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84650ec1-cd2a-49e8-9c5b-0ee18d2fc45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_nasa_napciklus_naptevekenyseg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:23","title":"NASA: új napciklus kezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzés terjedésének elkerülése érdekében döntött így az RTL Klub.\r

","shortLead":"A fertőzés terjedésének elkerülése érdekében döntött így az RTL Klub.\r

","id":"20200916_rtl_klub_baratok_kozt_keresztanyu_koronavirus_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede87eb-2dfc-4787-ae9e-acfb9de911ed","keywords":null,"link":"/elet/20200916_rtl_klub_baratok_kozt_keresztanyu_koronavirus_forgatas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:35","title":"Leállítják a Barátok közt és a Keresztanyu forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","shortLead":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","id":"20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e18df15-ea39-417f-b059-2a156bd8dea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:37","title":"Véget vetnének a fővárosi Nagybani Piacnál feltorlódó végtelen furgonsornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","shortLead":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","id":"20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9361fe-19a0-4d85-b008-4418096a3e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:40","title":"Lukasenka bezárkózik és fegyverkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","shortLead":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","id":"20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2295f9c-3545-44c7-917a-e531bf4dc1e6","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:39","title":"Thiago a közeljövőben a Liverpool játékosa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra vasárnap.","shortLead":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra...","id":"20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca802e7-1099-4f93-b7ac-66106c214cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:11","title":"A szavazás előtt elhunyt a polgármesterjelölt, de nem lépett vissza kihívója - hét helyen lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval olcsóbb az állami intézmények által eddig kért összegnél, de van olyan magánlabor, ahol jóval kedvezőbb árat is kínáltak, igaz speciális feltételekkel.","shortLead":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval...","id":"20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64ee38-db01-40d6-b9b4-4fa337d7c4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:45","title":"Nem tűnik nagyvonalúnak a koronavírusteszt hatósági ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]