[{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már este 10-kor be kell zárniuk Szlovéniában a szórakozóhelyeknek és az iskolákban 7. osztálytól felfele kötelező a maszkviselés.","shortLead":"Már este 10-kor be kell zárniuk Szlovéniában a szórakozóhelyeknek és az iskolákban 7. osztálytól felfele kötelező...","id":"20200917_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fa098-15de-4671-a89c-621e3ddc058d","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:28","title":"Szlovénia rálicitált Orbán intézkedéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit tegyen, ha egy osztálytársról kiderült, hogy fertőzött? Ezt beszéltük végig Póta Györggyel, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, aki a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyerekeket nem tartaná otthon. ","shortLead":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit...","id":"20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822625d8-f982-4fef-bb56-907b656ebe80","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:30","title":"Házi gyermekorvos: Kötelező maszkviseléssel az enyhe tünetekkel rendelkező, akár koronavírusos gyerekek is járhatnának iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","shortLead":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","id":"20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d592daa-8b37-46a4-ab27-6ed26851e984","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:01","title":"Betiltják az elektromos rollerek bérlését és parkoltatását az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1f40a6-71fc-4559-bd58-9b1777cbf202","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Armand Duplantis az idén mind a 15 versenyét megnyerte.","shortLead":"Armand Duplantis az idén mind a 15 versenyét megnyerte.","id":"20200917_duplantis_Bubka_vilagcsucs_rudugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1f40a6-71fc-4559-bd58-9b1777cbf202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b539ef-41d7-4c8c-b3cd-2ecc1e6a1616","keywords":null,"link":"/sport/20200917_duplantis_Bubka_vilagcsucs_rudugras","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:29","title":"Egy svéd rúdugró megdöntötte Bubka 26 éves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","shortLead":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","id":"20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736d5175-27ff-4d2c-b7d4-d2472748fbfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"620 lóerős biturbó V8-assal debütált az új Ferrari Portofino M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb leállás vár.","shortLead":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb...","id":"20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2414fb-6a15-449f-8d6d-a2884ea2408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:41","title":"Az esetleges szövődmények miatt hetekre le kell állniuk a koronavírusos sportolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott személyesen Eszenyi Enikő – tudta meg az RTL Klub. A teátrum nem cáfolta az értesülést.","shortLead":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott...","id":"20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea93c74-0d13-4901-ba19-c08dab1ddaf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:56","title":"Eszenyi nem léphet be a Vígszínházba, e-mailben véleményezheti a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]