Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","shortLead":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","id":"20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551553c-d331-49d3-ab71-323996f7463b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:27","title":"A rendőröket is meglepte, milyen horrorkaravánt fogtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00946b80-d801-4970-998e-fef861add098","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékeinek. A Szép, zárt világ című könyvön keresztül olyan életutakat ismerhetünk meg, amelyekbe nem nehéz valamiféle rendkívüliséget belelátni.\r

\r

","shortLead":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk...","id":"20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00946b80-d801-4970-998e-fef861add098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a476c-2bf7-4add-90a3-1bf962a6a742","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:00","title":"Mégis miért teszik ezt magukkal a balett-táncosok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b297a31b-d333-48ac-a9f1-3940aae917fd","keywords":null,"link":"/360/20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:57","title":"Radar360: Orbán beárazta a koronatesztet, iskolákban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","shortLead":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","id":"20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8dae52-8d40-46ee-be61-407f1a104b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:49","title":"Oroszország: gáz van, de csak 2022-ben lesz annyi, mint 2019-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","shortLead":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","id":"20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3136ce-7bb6-4397-97d1-566af42c0041","keywords":null,"link":"/elet/20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:10","title":"Lovasi András pályázatot írt ki a raktárkoncertes gázsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]