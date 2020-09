Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse a biztonságos adományozást. ","shortLead":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse...","id":"202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b418f4a3-52ac-4fdc-bae2-f890cfb18626","keywords":null,"link":"/360/202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:30","title":"Átlátható adományozás reklámmal és Csisztu Zsuzsával a háttérben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki a vezető cseh politikusok szombali lapokban közölt nyilatkozataiból.","shortLead":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki...","id":"20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7636bc0-e04d-4658-a0a7-00b71ccb0974","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:22","title":"Koronavírus: egyre súlyosabb a helyzet Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – mondta a Magyar Nemzetnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Az építőipar és a turizmus megsegítése is szóba jöhet, aminek nyilván örül Mészáros Lőrinc is.","shortLead":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi...","id":"20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d6da47-51f0-4f62-bdbd-c0e41ea7721b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:49","title":"Oligarchák által uralt ágazatokon segítene a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába eredni. Ha egyéni szinten nem sikerül szabályoznunk a motivációnkat, nem lehetünk boldogok; ha ugyanez társadalmi szinten nem sikerül, mind el vagyunk veszve.","shortLead":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába...","id":"20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095775d1-49ed-4291-8057-eccfbb4faf0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:15","title":"Hogyan ébreszthetjük fel a motivációnkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","id":"20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd8a7d-e8df-404f-baef-e92f76d29a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:47","title":"Pszichológushoz járnak a skót labdarúgók a Fradi elleni vereség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében tengeri csatában elsüllyedt Delmenhorst lehet.","shortLead":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében...","id":"20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560eda43-1fae-40dc-9984-574de463b188","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:03","title":"376 éven át nem tudták, hol van, most megtalálták az elsüllyedt hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]