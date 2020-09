Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg a ló, és nemcsak a lába\" – fűzi hozzá. M. Kiss Csaba faggatja a rádió első emberét arról, hogy milyen lépéseket terveznek, mennyi az esély az adó további működésére, s miért igazodnak a hatalomhoz a független hirdetők is.","shortLead":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg...","id":"20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f7b93-00fe-40fa-a54e-bea2c554df17","keywords":null,"link":"/360/20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:00","title":"\"Ostobaságot követett el a maga szempontjából a hatalom\" – Arató András, a Klubrádió elnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel ezelőtt rögzítettek egy grönlandi mérőállomáson – derítették ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói.","shortLead":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel...","id":"20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40834e-ba16-4d11-8629-fafd4d1bb84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"-69,6 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amit az északi féltekén valaha mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","shortLead":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","id":"20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f9fa5-5bb4-4670-a9ae-385d342f6a51","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:31","title":"Rendszeresen ivott és terrorizálta beteg testvérét egy solti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae6cd81-9da7-43ca-bfd3-61336c071a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most van csak az igazi Csonkarantén – írta a színész a Facebookon. ","shortLead":"Most van csak az igazi Csonkarantén – írta a színész a Facebookon. ","id":"20200925_Csonka_Andras_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae6cd81-9da7-43ca-bfd3-61336c071a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6139122-88a8-4a73-83c7-694b54b90fde","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Csonka_Andras_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:09","title":"Csonka András is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki a kijelző alá rejtette a szelfikamerát. Most azt is megnézhetjük, hogyan.","shortLead":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki...","id":"20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa87104-0266-4b1f-89d1-996029613d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:03","title":"Felfedték az androidos telefon képernyője alá rejtett kamera titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","id":"20200924_Meghalt_Toth_Balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3546ac-9526-4c13-9b8a-35da79e70c50","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Meghalt_Toth_Balazs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:15","title":"Meghalt Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]