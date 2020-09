Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","shortLead":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","id":"20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548b719-1b94-4366-8ab5-83f9a29b5bb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:56","title":"\"Ez az egyetlen esélyünk\" – Szükségállapotot hirdetne a cseh egészségügyi miniszter a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","shortLead":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","id":"20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9856a3fd-dc4a-4177-90ad-32a29a3b34c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:03","title":"160 000 000 éves tengeri ragadozó maradványait tárták fel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Eddig nem ismert oldalát mutatta meg a Vénusz. Megosztja a tudósokat az új felfedezés, amely élet nyomait sejteti a bolygón.","shortLead":"Eddig nem ismert oldalát mutatta meg a Vénusz. Megosztja a tudósokat az új felfedezés, amely élet nyomait sejteti...","id":"202039__foszfin_avenuszon__sokismeretlenes_egyenlet__foldi_pokol__joszomszedi_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e2b9a2-4da1-45e8-b1e1-625e56742fca","keywords":null,"link":"/360/202039__foszfin_avenuszon__sokismeretlenes_egyenlet__foldi_pokol__joszomszedi_viszony","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:15","title":"Egy új remény: Mivel kecsegtet a Vénusz friss szenzációja? Lehet ott élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","shortLead":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","id":"20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a6cc0-477f-42e7-9df2-82acd5396ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:42","title":"Emmi: \"Van ágy, van eszköz és van szakember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2aeeb0-dccc-444d-942a-ce80d53f20fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a 2,8 literes V6-os benzinmotorral szerelt német szedán a 90-es évek elejére állítja be az időgép óráját.","shortLead":"Ez a 2,8 literes V6-os benzinmotorral szerelt német szedán a 90-es évek elejére állítja be az időgép óráját.","id":"20200928_nem_eliras_360_kilometerrel_arulnak_egy_28_eves_audit_90","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2aeeb0-dccc-444d-942a-ce80d53f20fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fbd3d1-e154-4840-8cd7-6139d780717e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_nem_eliras_360_kilometerrel_arulnak_egy_28_eves_audit_90","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:41","title":"Nem elírás: 360 kilométerrel árulnak egy 28 éves Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]