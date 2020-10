Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 ezer ügyfélnek segíthet a hitelmoratórium meghosszabbítása - közölte a jegybank szakértője.","shortLead":"Több mint 800 ezer ügyfélnek segíthet a hitelmoratórium meghosszabbítása - közölte a jegybank szakértője.","id":"20201002_MNB_hitelpiac_szakacs_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec573243-cd3b-4084-a960-750d6043b595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_MNB_hitelpiac_szakacs_janos","timestamp":"2020. október. 02. 13:30","title":"Az MNB szerint nincs szükség beavatkozásra a hitelpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","shortLead":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","id":"20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae486e3-e8db-4270-9e95-8735b4abdc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","timestamp":"2020. október. 03. 21:27","title":"Halálra gázolt egy nőt a HÉV Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormány vagy a saját szélsőjobbjának akar kedvezni, vagy a klientúra azon részének, amely nagyon befolyásos ebben a pillanatban a jobboldalon - mondta Ascher Tamás rendező a Színház- és Filmművészeti Egyetemen történtekről a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében. Ascher az egyetemi autonómia megszűnése miatt szeptember 1-én felmondott. ","shortLead":"A kormány vagy a saját szélsőjobbjának akar kedvezni, vagy a klientúra azon részének, amely nagyon befolyásos ebben...","id":"20201003_Ascher_Tamas_a_Fulkeben_A_kormany_szandeka_a_leckeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ada695-1153-43dd-9225-983345696011","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Ascher_Tamas_a_Fulkeben_A_kormany_szandeka_a_leckeztetes","timestamp":"2020. október. 03. 11:00","title":"Ascher Tamás a Fülkében: \"A kormány szándéka a leckéztetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer...","id":"20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845318-63b2-4d50-8441-433eba5a15e8","keywords":null,"link":"/360/20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","timestamp":"2020. október. 03. 16:30","title":"Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","shortLead":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","id":"20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d5c53-42f8-4500-ad0f-43e2d31d39af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","timestamp":"2020. október. 03. 13:41","title":"Orbán: Soha nem látott orvosi béremelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló családoknak, hogy ők is beléphessenek a digitális világba.","shortLead":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló...","id":"20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990e297c-717a-46dc-90e0-879efe6748b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 12:03","title":"A Telekom begyűjti a használt telefonokat, ön is adja, ha van otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","shortLead":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","id":"20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17ae264-ffc4-4b91-ab2d-72996600e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","timestamp":"2020. október. 02. 07:43","title":"Tovább pusztít a tűz az Amazonas vidékén, Bolsonaro a civileket és a bennszülötteket okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]