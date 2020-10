Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","shortLead":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","id":"20201002_Torlodas_M7es_Mos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a33ff-95fc-4741-9b1b-dc68f32b60f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Torlodas_M7es_Mos","timestamp":"2020. október. 02. 08:15","title":"Nagy a dugó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","id":"20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbd6d8-4428-42b0-975f-18cd8231cbe6","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","timestamp":"2020. október. 03. 14:32","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a nyolcaddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","shortLead":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","id":"20201002_uefa_fradi_puskas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c057cb8-348a-449c-8bc6-54bfd536dae3","keywords":null,"link":"/sport/20201002_uefa_fradi_puskas","timestamp":"2020. október. 02. 20:10","title":"Az UEFA-n múlik, hogy játszhat-e két meccset a Fradi a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A nő belehalt a sérülésekbe.","id":"20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52109f8-1b4e-4438-8e27-e7493a9393d3","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","timestamp":"2020. október. 02. 09:46","title":"Élő adásban gyújtotta fel a volt férje az egyik legnépszerűbb kínai vloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","shortLead":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","id":"20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1341897d-2632-4dd1-8760-e2ca2c5d12df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","timestamp":"2020. október. 02. 11:58","title":"Hónapokon át elhallgathatta a szerb kormány a koronavírus áldozatainak kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pécsi virológusok vezetője szerint értelmetlen az iskolai lázmérés, lemondott a Magyar Filmakadémia elnöksége az SZFE-ügy miatt, kiesett a Vidi az Európa Ligából. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A pécsi virológusok vezetője szerint értelmetlen az iskolai lázmérés, lemondott a Magyar Filmakadémia elnöksége...","id":"20201002_Radar360_Trump_is_elkapta_szankciok_Belarusz_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4248b32-766c-4e56-a3b3-7aedeaa60509","keywords":null,"link":"/360/20201002_Radar360_Trump_is_elkapta_szankciok_Belarusz_ellen","timestamp":"2020. október. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump is elkapta, szankciók Belarusz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin papír kiadását idén meg is szüntették.","shortLead":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin...","id":"20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5edc1fe-c3ac-456c-ad22-e58bb111b6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","timestamp":"2020. október. 02. 16:05","title":"Újra tőzsdére megy a Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]