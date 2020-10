Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","shortLead":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","id":"20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f982480-74c1-44de-93bf-3bb4d778a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","timestamp":"2020. október. 03. 06:41","title":"Éhezőbajnok: kipróbáltuk az új hibrid Suzuki Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterre kikerült lista közzétévője állítja, megtudta, hogy melyik új iPhone-ért mennyi pénzt kér majd az Apple.","shortLead":"Egy Twitterre kikerült lista közzétévője állítja, megtudta, hogy melyik új iPhone-ért mennyi pénzt kér majd az Apple.","id":"20201002_apple_iphone_12_csalad_arak_mennyibe_kerul_az_iphone_12_pletyka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3314340-1358-4911-a4fb-96684a44cdc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_apple_iphone_12_csalad_arak_mennyibe_kerul_az_iphone_12_pletyka","timestamp":"2020. október. 02. 13:33","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhetnek az iPhone 12-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aac83e0-5e5b-4942-bb20-6850f107c4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Webster sokat fut, de csak azért, mert szereti a focit.","shortLead":"Peter Webster sokat fut, de csak azért, mert szereti a focit.","id":"20201002_80_evesen_vonul_vissza_az_aktiv_sporttol_egy_angol_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aac83e0-5e5b-4942-bb20-6850f107c4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291124ea-a5d2-45ac-8805-403141341e15","keywords":null,"link":"/elet/20201002_80_evesen_vonul_vissza_az_aktiv_sporttol_egy_angol_focista","timestamp":"2020. október. 02. 12:24","title":"80 évesen vonul vissza az aktív sporttól egy angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","shortLead":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","id":"20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5475-dd76-4b4b-a04d-4084294358da","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","timestamp":"2020. október. 02. 10:19","title":"Kórházat rohamoztak meg egy koronavírusban elhunyt beteg rokonai Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó rendszer heves viták árán jött csak létre. Bár sosem volt tökéletes, azóta az önkormányzatiság jelentősen vesztett súlyából és került politikai befolyás alá - leginkább az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó...","id":"20201003_onkormanyzatisag_30_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff8520-3a08-46f4-bfc9-ed035cb6fac0","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_onkormanyzatisag_30_eve","timestamp":"2020. október. 03. 14:00","title":"Kis köztársaságok helyett a kormány kiszolgáló személyzetévé váltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","id":"20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba76e30-2b76-45f7-81c1-c184e7ed4f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","timestamp":"2020. október. 02. 10:10","title":"2023-ra fejeződhet be az orvosok 120 százalékos béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]