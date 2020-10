Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","id":"20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d44d37-84f8-4020-b94d-8759ec25ccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","timestamp":"2020. október. 07. 17:08","title":"Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb méretű ózonlyukát mérték az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb a szakcentrumokban a szélütéses beteg. ","shortLead":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb...","id":"202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b51c985-925e-452a-b320-5dfecd2bc583","keywords":null,"link":"/360/202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","timestamp":"2020. október. 08. 14:00","title":"Miért fogytak el a stroke-os páciensek a kórházakból a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba taszíthatják, egységesen kellene támogatnia az SZFE ügyét. ","shortLead":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba...","id":"20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab28c074-c1b0-48f5-8893-a59eb7c43411","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","timestamp":"2020. október. 08. 12:38","title":"Schilling Árpád: A sorfalat álló fiatalok Magyarország reménységei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a067e500-a3fe-42ef-a27f-5dff7c716c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","timestamp":"2020. október. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","shortLead":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","id":"20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06e9f6-e5b0-4368-b008-e66f9a79fbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","timestamp":"2020. október. 08. 05:37","title":"A Fideszben már Áder utódján gondolkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","shortLead":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","id":"20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef32916c-b792-40e8-bee9-ba16fc46d91c","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","timestamp":"2020. október. 07. 18:30","title":"Nem szerepel az áldozatok között a 39 éves tanár, aki a múlt héten halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","id":"20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e551-135f-43e8-b7e8-626e99c5728d","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"\"Cilikopterrel\" emlékeztek a Népszabadság bezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha akad olyan, amelyik megfelel ennek, azt használni fogják.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha...","id":"20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf2b36-4061-4a61-b52d-63ae08a015de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 21:03","title":"Másfajta koronavírustesztekre állna át a népegészségügyi központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]