[{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, mint bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és rozsdamentes acélon ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos...","id":"20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b60ba8-55db-41b2-8e93-67880fd7675d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"Akár 28 napig is fertőző maradhat az új koronavírus bizonyos felületeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","shortLead":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","id":"20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74906-9190-486b-9b8b-bac530e0da82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","timestamp":"2020. október. 12. 10:53","title":"Nehéz elhinni, hogy ez az új olasz sportkocsi lényegében egy BMW i8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","shortLead":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","id":"20201013_eso_omsz_idojaras_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74374e3e-f6af-4b47-9185-26f155650bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_eso_omsz_idojaras_szel","timestamp":"2020. október. 13. 05:11","title":"A kiadós eső mellett erős szél jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","id":"20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261e65c-6c40-4b38-ada2-8e6db6f0a017","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","timestamp":"2020. október. 13. 11:02","title":"Magyar színésznőkkel vették fel újra a filmtörténet legismertebb zuhanyjelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","shortLead":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","id":"20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00257905-4014-4afb-b35e-b66bbec7625a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 14:13","title":"Halálos balesettel végződött három szupersportkocsi közúti versenye Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik szerint ha egymilliárd ember csak egy kicsit változtat, akár 20 százalékkal is lehetne csökkenteni a globális kibocsátást.","shortLead":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik...","id":"20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8674c6-1542-41ad-9069-fa0c9ca53672","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Egymilliárd embert hív harcba az IKEA és néhány másik szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]