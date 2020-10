Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","shortLead":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","id":"20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d50cd0f-87ae-438c-8bd6-633a93edae2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","timestamp":"2020. október. 12. 16:06","title":"Százmilliókat fialt Mészároséknak a paksi távfűtéses cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita, a jogállamiság viszont alapvető kérdéseket vet fel, amire az EU még nem kész választ adni – mondta el a hvg.hu-nak Frans Timmermans, az Európai Bizottság zöld átmenetért felelős alelnöke. A holland politikus szerint akármilyen ambiciózusnak tűnnek a brüsszeli tervek, azok végrehajthatók, és ha valaki túlzott áldozatvállalásnak tartja a vállalásokat, annak arra kell gondolnia, milyen áldozatokat vagyunk már most kénytelenek elviselni az extrém időjárástól az erdőtüzekig.","shortLead":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita...","id":"20201012_timmermans_zold_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c8123b-20b1-427e-a448-3215fc539560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_timmermans_zold_megallapodas","timestamp":"2020. október. 12. 06:30","title":"Frans Timmermans: Van okunk arra, hogy különösen óvatosak legyünk Magyarország esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik nem szorultak kórházi kezelésre.","shortLead":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik...","id":"20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a776e-c7c0-490c-a27b-7f71599a2353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. október. 12. 21:03","title":"Öt hónapig nem érzett szagokat és ízeket egy koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és kagylókból állnak. A Greenwave alapítói azt remélik, hogy a találmányuk hamar elterjed a világban, és megoldást kínál a klímaváltozásra.","shortLead":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és...","id":"20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aa8d6c-585f-4edf-8f90-50a1f0c6f455","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","timestamp":"2020. október. 11. 20:28","title":"Víz alatti farmokkal a fenntartható élelmiszertermelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","shortLead":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","id":"20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735acc6f-5b99-4087-b044-e4a3645c9442","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","timestamp":"2020. október. 12. 12:15","title":"Ég Afrika legmagasabb hegye, a Kilimandzsáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]