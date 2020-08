Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta jelezte, hogy nagy az elégedetlenség, és ez veszélyes számára – értékelik a helyzetet az amerikai lapnak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta...","id":"20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e253372e-0c06-4bbb-99c7-a4d718b20e01","keywords":null,"link":"/360/20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Time – Európa utolsó diktátora nem lehet nyugodt az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz felborult, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. ","shortLead":"A busz felborult, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. ","id":"20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca8685b-0d6f-4c82-a755-e12818621a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:47","title":"Halálos buszbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","shortLead":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","id":"20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3fe6b-c938-47aa-822a-cc1fac8a39c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:07","title":"A Balaton Európa legbiztonságosabb tava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","shortLead":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","id":"20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b69164-f53c-4aa5-9d9f-a326b4df8da2","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:58","title":"Szabadulhatnak Ronaldinhóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","shortLead":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","id":"20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd125f3-edf1-4315-98e9-78d6039fe62f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:51","title":"Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki belehajtott a közútkezelő autójába az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]