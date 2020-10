Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","shortLead":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","id":"20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b2c85-b987-477f-b41a-4a5b0cd87d47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 13:59","title":"Magyar siker: Kiss Norbert nyerte a kamionosok harmadik futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van – állítja a The Guardian által ismertetett tanulmány. A szinte láthatatlan szennyező szálakról még senki sem tudja pontosan, miként hatnak az élő szervezetekre.","shortLead":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van –...","id":"20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b11abc-55bf-439a-b290-7e5d6e928468","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","timestamp":"2020. október. 17. 14:42","title":"Felfoghatatlan számú mikroműanyag vesz körbe minket – a hatása pedig ismeretlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","id":"20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7277df4-9fd8-436d-9c63-87b9661dc2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:23","title":"Ehrlacher nyerte a túraautó-világkupa második futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fe96d7-1300-4843-9f23-4cdbc57135c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","timestamp":"2020. október. 18. 12:03","title":"Ez történt: Megjelent az új Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","shortLead":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","id":"20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c08d6e-6233-4a87-8501-89083b9b85ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","timestamp":"2020. október. 17. 11:17","title":"Ez Budapest egyik legnagyobb baja: három ingázóból kettő autóval jön a fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","shortLead":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","id":"20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398ca40e-0b3f-4b4b-ba73-6ec96de05f03","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","timestamp":"2020. október. 17. 15:51","title":"Angela Merkel: Maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]