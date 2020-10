Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","shortLead":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","id":"20201019_medve_tamadas_vadaspark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f95e2-7cc7-48c6-85f2-c41e382f3a43","keywords":null,"link":"/elet/20201019_medve_tamadas_vadaspark","timestamp":"2020. október. 19. 16:15","title":"A látogatók előtt támadtak rá medvék egy állatkerti dolgozóra Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt Pusztaottlaka közelében.","shortLead":"Halálos baleset történt Pusztaottlaka közelében.","id":"20201019_teherauto_pusztaottlaka_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19f5608-8532-4b08-a92d-47b98359cf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_teherauto_pusztaottlaka_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 19. 08:55","title":"Teherautóba rohant egy autós Békés megyében, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején néhol még mínuszok is várhatók hajnalban, a hét közepén viszont melegszik a levegő és pár napra ismét visszatérnek a 20 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés is, de szombaton többfelé várható eső.\r

\r

","shortLead":"A hét elején néhol még mínuszok is várhatók hajnalban, a hét közepén viszont melegszik a levegő és pár napra ismét...","id":"20201019_Par_napra_visszater_a_venasszonyok_nyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9162dd93-5b31-4c09-abd4-9e9403f624b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Par_napra_visszater_a_venasszonyok_nyara","timestamp":"2020. október. 19. 06:44","title":"Pár napra visszatér a vénasszonyok nyara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","shortLead":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","id":"20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ee0d9-2fa2-4345-8bd8-ddc648770c1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","timestamp":"2020. október. 19. 11:11","title":"Az MNB 15+1 milliós bírságot osztott ki bennfentes kereskedelem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29a7978-f09c-488f-914e-27024e5cd81b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az plug-in autók töltése során a hibás akkumulátorcellák túlmelegedhetnek, ami tűzhöz vezethet. Az érintett autógyárak közül kettő Kínában és Magyarországon gyártott akkukat használ.","shortLead":"Az plug-in autók töltése során a hibás akkumulátorcellák túlmelegedhetnek, ami tűzhöz vezethet. Az érintett autógyárak...","id":"20201019_BMW_HyundaiKIA_Ford__sorra_hivjak_vissza_veszelyesnek_itelt_akkumulatoros_autoikat_a_gyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b29a7978-f09c-488f-914e-27024e5cd81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e94792-51e2-4e61-87d9-8286de6627e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_BMW_HyundaiKIA_Ford__sorra_hivjak_vissza_veszelyesnek_itelt_akkumulatoros_autoikat_a_gyartok","timestamp":"2020. október. 19. 10:45","title":"BMW, Hyundai-KIA, Ford – sorra hívják vissza veszélyesnek ítélt akkumulátoros autóikat a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de a pandémia miatt a koronavírusra fókuszált.","shortLead":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8029608-7ec3-4c66-a78d-9418ef4f6613","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","timestamp":"2020. október. 19. 18:03","title":"Egy 14 éves lány találmánya járulhat hozzá a koronavírus legyőzéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","shortLead":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","id":"20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f2ce-7056-47cc-a6c3-79f22b811fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","timestamp":"2020. október. 19. 07:14","title":"A kormány szigorítása után majdnem a felére csökkent a magántanulók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]