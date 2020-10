Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","shortLead":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","id":"20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7956c32-cc0e-4423-8ab4-523b0c9454a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 20. 07:06","title":"A hitelmoratórium meghosszabbításáról is ma szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","shortLead":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","id":"20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1884c-f50e-4fbb-b4cf-dcad82f24137","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","timestamp":"2020. október. 21. 16:48","title":"Az online bemutatókra koncentrál novembertől a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","shortLead":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","id":"20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53962c-dcc8-433d-93a4-851dd111bbb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 21. 12:11","title":"Maruzsa szerint az őszi szünetben minden gyereknek otthon kellene maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec5ef8-b7ab-465f-ab92-db83f85d67bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulók mutathatták meg a támadónak a tanárt. Rajtuk kívül előállítottak még egy embert, akit korábban már elítéltek terrorizmussal kapcsolatos cselekmény miatt. ","shortLead":"A tanulók mutathatták meg a támadónak a tanárt. Rajtuk kívül előállítottak még egy embert, akit korábban már elítéltek...","id":"20201019_franci_tanar_lefejezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eec5ef8-b7ab-465f-ab92-db83f85d67bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d785f-24cc-4026-a4e9-793fdc8c1573","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_franci_tanar_lefejezes","timestamp":"2020. október. 19. 20:10","title":"Őrizetbe vették a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","shortLead":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","id":"20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f228c-847d-4ccd-8925-29f50e1eda49","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","timestamp":"2020. október. 20. 13:29","title":"Magyarország lesz az egyik házigazdája a virtuális MTV European Music Awardsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]