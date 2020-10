Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizmadia László többször szervezett az Orbán-kormány melletti békemenetet a CÖF révén.","shortLead":"Csizmadia László többször szervezett az Orbán-kormány melletti békemenetet a CÖF révén.","id":"20201023_gulyas_gergely_lovagkereszt_bekemenet_csizmadia_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb349a-c4aa-424c-b06e-d6e6441691d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_gulyas_gergely_lovagkereszt_bekemenet_csizmadia_laszlo","timestamp":"2020. október. 23. 18:42","title":"Gulyás Gergely lovagkeresztet adott a Békemenetet szervező CÖF alapítójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","shortLead":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","id":"20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7118e21-b970-4fd5-a3e3-60cab8b91466","keywords":null,"link":"/elet/20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","timestamp":"2020. október. 23. 16:44","title":"Egy kutatás szerint nem férfi, hanem nő írta a világirodalom egyik legrégebbi szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb555e5b-1e48-4124-80cb-a49c8d085e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelező lesz maszkot viselni a sportrendezvényeken és a szabad téri gyűléseken is.\r

","id":"20201022_Pentektol_szigorit_a_kormany_a_maszkviseles_szabalyain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb555e5b-1e48-4124-80cb-a49c8d085e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585acad9-aa75-4e41-946c-20c1f0bc9cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Pentektol_szigorit_a_kormany_a_maszkviseles_szabalyain","timestamp":"2020. október. 22. 21:48","title":"Péntektől csak maszkban mehetünk meccsre és tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri lakást venni, mint Budapest frekventált kerületeiben az OTP Ingatlanpont szakértői szerint.","shortLead":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri...","id":"20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e23dbf9-90d4-4a30-8639-bd31a851b9c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","timestamp":"2020. október. 24. 08:50","title":"Kiszámolták, melyik az olcsóbb: az agglomerációból ingázni Budapestre vagy a fővárosban lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966553ae-8262-43d5-8ff4-bf1642a9e4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden korábbi várakozást felülmúlt a Logitech idei teljesítménye. A koronavírus-járvány miatt rengetegen vásárolnak billentyűzetet, egeret és webkamerát a számítógépükhöz, ami meglökte a cég szekerét.","shortLead":"Minden korábbi várakozást felülmúlt a Logitech idei teljesítménye. A koronavírus-járvány miatt rengetegen vásárolnak...","id":"20201022_logitech_penzugyi_jelentes_eladasi_szamok_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966553ae-8262-43d5-8ff4-bf1642a9e4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b0c11-5b11-480e-92d6-bdc68b5af356","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_logitech_penzugyi_jelentes_eladasi_szamok_bevetel","timestamp":"2020. október. 22. 17:03","title":"Jót tett a koronavírus-járvány a Logitechnek, dől a pénz a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","shortLead":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","id":"20201023_1956_karacsony_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd0d49-63d6-403e-bd2d-b3f98af6afa7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_karacsony_budapest","timestamp":"2020. október. 23. 14:00","title":"Karácsony: A modern, demokratikus politika csakis feminista lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról elnevezett káderképzőjének vezetői.","shortLead":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról...","id":"202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd594c50-23fc-487e-a8b3-35c89c1804db","keywords":null,"link":"/360/202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","timestamp":"2020. október. 24. 08:15","title":"Tovább hízik a káderképző kisgömböc: ingatlanok után újságot vett az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]