[{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","shortLead":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","id":"20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b28c5a-02cf-478c-b615-992694b6df34","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","timestamp":"2020. október. 25. 09:06","title":"Máris reagált Gulyás Gergely kijelentésére az SZFE diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","id":"20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e8a27a-82bb-45a0-a683-4e6cdfba13b0","keywords":null,"link":"/sport/20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","timestamp":"2020. október. 24. 18:17","title":"A Real Madrid nyerte az El Clásicót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","shortLead":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","id":"20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9826e-9829-409e-a86f-837bf8e9ff89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","timestamp":"2020. október. 24. 21:07","title":"Podcaster lesz Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","shortLead":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","id":"20201025_idojaras_eso_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc2863-604b-4f19-94e9-dc1f20c09578","keywords":null,"link":"/elet/20201025_idojaras_eso_meteorologia","timestamp":"2020. október. 25. 08:38","title":"A vasárnap nagy részét elmossa az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","shortLead":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","id":"20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccf86b1-c5e7-405e-abaf-970431579b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","timestamp":"2020. október. 24. 16:59","title":"18 kocsit tört fel egy tolvaj Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások most folyó londoni fordulóját, amely az eredeti tervek szerint vasárnap este véget ért volna. A Downing Street szóvivője részletek nélkül azt közölte vasárnapi tájékoztatóján, hogy Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalásvezetője szerdáig marad a brit fővárosban.","shortLead":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló...","id":"20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f40b9-d925-4b0c-96b3-969560d88e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","timestamp":"2020. október. 25. 17:32","title":"Meghosszabbították a lassan már kínossá váló Brexit-folyamat jelenlegi tárgyalási fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]