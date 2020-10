Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","id":"20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c97acc-3452-44a5-9ad9-42a33d30bca5","keywords":null,"link":"/kkv/20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","timestamp":"2020. október. 25. 08:11","title":"Meghalt a Samsung elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának, hogy az szerinte nem normális.","shortLead":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának...","id":"20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cafc1c-ffd2-4a39-b821-db0fc2ba0a75","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","timestamp":"2020. október. 24. 21:33","title":"Erdogan: Macron ellenőriztesse az elmeállapotát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy kiszűrődjenek a háttérzajok a beszélgetések során.","shortLead":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban...","id":"20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8ce38c-b799-4c11-ada8-c30cdaa5486b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","timestamp":"2020. október. 24. 10:03","title":"Igen hasznos funkció érkezik a Microsoft Teamsbe: kiszűri a háttérzajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","id":"20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e8a27a-82bb-45a0-a683-4e6cdfba13b0","keywords":null,"link":"/sport/20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","timestamp":"2020. október. 24. 18:17","title":"A Real Madrid nyerte az El Clásicót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]