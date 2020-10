Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A borászoknak kedveztek volna az ittas vezetéssel szembeni zéró tolerancia enyhítésével, de aztán gyorsan visszakozott a kormány. A lakosság nem támogatná a lépést.","shortLead":"A borászoknak kedveztek volna az ittas vezetéssel szembeni zéró tolerancia enyhítésével, de aztán gyorsan visszakozott...","id":"20201024_Nem_akarunk_vezetes_elott_alkoholt_fogyasztani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb66784b-16c1-4e7c-ab85-a6a5cd8c9aee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Nem_akarunk_vezetes_elott_alkoholt_fogyasztani","timestamp":"2020. október. 24. 16:42","title":"Nem akarunk vezetés előtt alkoholt fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861a2c8f-e888-477a-a1f9-0ba969e26211","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fogselyemmel erősítettek jeladót élve elfogott rovarokra, így bukkantak a kolóniára. ","shortLead":"Fogselyemmel erősítettek jeladót élve elfogott rovarokra, így bukkantak a kolóniára. ","id":"20201025_amerikai_lodarazsfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=861a2c8f-e888-477a-a1f9-0ba969e26211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb6c54-c732-484f-96bf-276c4c18d38d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_amerikai_lodarazsfeszek","timestamp":"2020. október. 25. 13:02","title":"Szkafanderes tudósok szippantották ki az első ismert amerikai lódarázsfészket - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart a szükségállapot.","shortLead":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart...","id":"20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af359a-06d2-4b19-afa5-c0fdfce7d831","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","timestamp":"2020. október. 25. 13:50","title":"\"Csehországban meg kell hosszabbítani a szükségállapotot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra sem kaptunk választ, az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget. ","shortLead":"Arra sem kaptunk választ, az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget. ","id":"20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a540d96c-7475-4534-a738-5f0e230ff969","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","timestamp":"2020. október. 25. 14:30","title":"Megkérdeztük az Operatív törzset, milyen teszteket használnak, azt válaszolták, hordjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","shortLead":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","id":"20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb283d2-3cd7-4314-b201-788320de6ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","timestamp":"2020. október. 24. 12:27","title":"Így igényelhet vissza akár 280 ezer forintnyi szja-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten még nincs \"szmoghelyzet\", de ha nő a légszennyezettség forgalomkorlátozás is lehet.","shortLead":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja...","id":"20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e99bf7-4990-4e18-a018-336af30a1747","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","timestamp":"2020. október. 24. 10:32","title":"Négy településen egészségtelen a levegő, Budapesten már a forgalomkorlátozásról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]