Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok kezdeményezésére aláírta az ENSZ többségével szembeszálló abortuszellenes nyilatkozatot. Miközben Washington kampánycélokra használja fel a témát, az már kevésbé egyértelmű, hogy a Fidesz-kormány mit nyerhet egy ilyen kiállással. Donald Trumpnál viszont szerezhetnek egy jó pontot. ","shortLead":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok...","id":"20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b9cf1-d8c2-4f6c-a341-b6dc86833deb","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","timestamp":"2020. október. 27. 06:30","title":"Szólamnak jó, politikai húzásnak öngól lenne a Fidesztől az abortusz szigorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon elvégeznének egy koronavírustesztet; kiderült, hogy az amerikai elnök többet adózott Kínában, mint otthon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon...","id":"20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f03562-746b-409b-86d2-fbb3cef049aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","timestamp":"2020. október. 25. 07:00","title":"És akkor hitelmoratórium lett a több vírusteszt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.","shortLead":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések...","id":"20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257eb5a6-ee4f-4c0a-b2be-5d3fa8597aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 26. 21:31","title":"Merkel: Drámai a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát egy fényképen, mint ahogy azt az ember tenné.","shortLead":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát...","id":"20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48009228-6e79-4333-8974-dcead4c9d299","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2020. október. 25. 14:03","title":"Mint egy ember: a Microsoft mesterséges intelligenciája tűpontosan megmondja, mi van egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","shortLead":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","id":"20201026_finnair_menu_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e55ab-50e1-4817-905d-ea3bab5d3c37","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_finnair_menu_repules","timestamp":"2020. október. 26. 14:31","title":"Boltokban árulja fedélzeti menüjét a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fff3a6-273b-4803-9e57-fabf3896ff93","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nem pátoszos, könnyfakasztó mázzal operál a cseh, fogyatékossággal élő zenészekből álló Tap Tap együttesről szóló Két út, ehelyett jó adag fekete humorral mutatja be a film, milyen is a „szex, a drogok és a rock & roll” életérzés kerekesszékben.","shortLead":"Nem pátoszos, könnyfakasztó mázzal operál a cseh, fogyatékossággal élő zenészekből álló Tap Tap együttesről szóló Két...","id":"20201026_Ket_ut_dokumentumfilm_Tap_Tap_egyuttes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9fff3a6-273b-4803-9e57-fabf3896ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fe743e-a49f-401b-bc3c-c253e8e3c61a","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Ket_ut_dokumentumfilm_Tap_Tap_egyuttes","timestamp":"2020. október. 26. 20:05","title":"Van, hogy egy diagnózis sem állítja meg a rock and rollt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","shortLead":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","id":"20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf295a-89ca-45c0-9079-f687e7418342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","timestamp":"2020. október. 26. 09:35","title":"Máris itt az új BMW M4 első limitált szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]