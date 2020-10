Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is üzent.","shortLead":"A miniszterelnök is üzent.","id":"20201029_orban_viktor_keseles_nizza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ad9572-f820-4263-80ac-0d6f964e9e87","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_orban_viktor_keseles_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 14:25","title":"Orbán sok erőt kívánt a nizzai áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ arra nem adott, hogy hány gépet szeretnének értékesíteni. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ...","id":"20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275f19-06be-4c7d-8903-f85be47c933c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 29. 13:05","title":"Szijjártó szerint nem az ő döntése alapján adnak el lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat.","shortLead":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön...","id":"20201029_usa_gdp_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db77e9-3cf7-4b37-bc4d-6e0d90f52e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_usa_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 29. 14:31","title":"Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","shortLead":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","id":"20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36b501-9355-4f54-9076-69faf1034f30","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. október. 28. 10:50","title":"Magyar fotós lett a közönségdíjas az év legviccesebb természetfotója versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","shortLead":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63899c5-097c-4c20-bf2f-d1e098fd589f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","timestamp":"2020. október. 29. 05:29","title":"Naponta közel 100 ezren fertőződnek meg a koronavírussal csak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","shortLead":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","id":"20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39584595-7a38-4eb7-8da6-e85c713f24d7","keywords":null,"link":"/elet/20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 28. 06:42","title":"Meztelenre vetkőztették 10 járat női utasát, hogy megnézzék, szültek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","id":"20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c420d8-b71b-47a2-9fbb-03ac5b5ced9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","timestamp":"2020. október. 28. 14:54","title":"Koponyacsontból rekonstruálta egy ismeretlen elhunyt fiú arcát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez kapcsolódik a Gellért-hegyi sikló ügye is. ","shortLead":"Nagy a titkolózás, de a milliárdos állami támogatás miatt fény derült a Budapesten készülő projektre. A történethez...","id":"20201029_Elmenyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0626b204-e714-4b6e-aa04-2d2460114187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95de2-161f-49c3-882a-f2a9a09d049f","keywords":null,"link":"/360/20201029_Elmenyvaros","timestamp":"2020. október. 29. 06:40","title":"Élményvárossá tennék Budapestet, 3 milliárdot már kaptak hozzá az államtól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]