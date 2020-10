Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","shortLead":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","id":"20201030_nizza_keseles_terrorista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3719c62-7f2d-41f4-a730-e394a6671008","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_nizza_keseles_terrorista","timestamp":"2020. október. 30. 05:05","title":"Válságos állapotban van a nizzai késelés 21 esztendős elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent a nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat kritizálni.","shortLead":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat...","id":"20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054e54-50e4-48d6-88ba-e75cf400eee4","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","timestamp":"2020. október. 28. 18:46","title":"Lemondott a Facebook egy indiai vezetője, aki elnézte a kormánypártnak a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el részleteket.","shortLead":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el...","id":"20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a3bfba-38d6-4758-b4a6-c319117ea383","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","timestamp":"2020. október. 30. 12:02","title":"Metróként érkezne a vonat a ferihegyi reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját, egyúttal óvott a vallások ideológiai és politikai kihasználásától is.","shortLead":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját...","id":"20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f78b8e-04c7-4e1c-88cf-7e19407b00a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","timestamp":"2020. október. 29. 21:10","title":"Hazája is elítéli a nizzai merénylő tettét, vizsgálat indul Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","shortLead":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","id":"20201029_drog_kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33c506d-ac0d-49e2-a6a7-d9b06aba21be","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 29. 10:46","title":"Drogterjesztőket fogtak el Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"E. coli-szennyezés miatt hív vissza a Lidl egy Brie sajtot.","shortLead":"E. coli-szennyezés miatt hív vissza a Lidl egy Brie sajtot.","id":"20201029_Szennyezes_sajt_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40ad061-1914-4a78-a4c7-45e05e500a83","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Szennyezes_sajt_Lidl","timestamp":"2020. október. 29. 13:53","title":"Szennyezés miatt hív vissza egy sajtot a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyes játékosok másfél hónapja estek át a betegségen, most ismét elkapták.","shortLead":"Egyes játékosok másfél hónapja estek át a betegségen, most ismét elkapták.","id":"20201030_Ujpest_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6d11d3-a749-4a0b-a80a-3682a9496cb7","keywords":null,"link":"/sport/20201030_Ujpest_koronavirus","timestamp":"2020. október. 30. 15:18","title":"Több újpesti focista újrafertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]