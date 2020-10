Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye. Képzeljük el, mekkora esély van azt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő országban" – a lengyelországi abortusztörvény szigorítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten. "Azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik tele akarják szüleszteni a nőkkel" 2020. október. 29. 12:06

Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.
Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott 2020. október. 29. 17:28

Matteo Salvini szerint az olasz belügy hibája, hogy a merénylő eltűnhetett az országból a kiutasítása után.
Tagadja az olasz felelősséget a nizzai késelésben az ország belügyminisztere 2020. október. 30. 15:10

A miniszterelnök is üzent.
Orbán sok erőt kívánt a nizzai áldozatok hozzátartozóinak 2020. október. 29. 14:25 Használt farmerből hangszigetelés és lebomló ruhák: holland cégek járnak az élen abban, hogy bebizonyítsák, ami másnak hulladék és ezzel járó költség, az valójában nyersanyag és még bevételt is hozhat.
Tulipánfesték és hangszigetelő farmer: bármilyen hulladékot újra lehet hasznosítani 2020. október. 30. 20:00 A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat. Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság 2020. október. 29. 14:31 Igaz, nem mindenki: a Microsoft Forms első körben csak az üzleti és az oktatási célú felhasználásra volt elérhető. Mostantól azonban bárki használhatja azt.
Ingyenes és most már bárki használhatja: gyorsan összedobhat egy kvízt vagy űrlapot 2020. október. 30. 16:03 Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.
Akár súlyos gondot is okozhat, ha nem figyelünk a vaspótlásra - Interjú 2020. október. 30. 07:30