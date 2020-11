Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","shortLead":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","id":"20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dad0c26-0d1d-4bf5-a0d1-b7ec732bcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","timestamp":"2020. november. 01. 07:25","title":"Halálra késeltek egy 20 éves férfit az este Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","shortLead":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","id":"20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf9696-ee90-429e-a599-bedbaa472c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","timestamp":"2020. november. 01. 20:35","title":"Bármit is állít a kormány, rengeteg munkahely tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","shortLead":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","id":"20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bea1d2-6e61-4631-8207-901b6a2175fb","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","timestamp":"2020. október. 31. 10:47","title":"Index: Koronavírusos Szőcs Géza, súlyos állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton megnyílt légikikötőjéről, a Willy Brandt/Brandenburg reptérről. És még nem is esett szó a hánytató kanyarról.","shortLead":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton...","id":"20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533af658-0d3b-401b-b959-8f0d083d7f40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","timestamp":"2020. október. 31. 17:00","title":"Kilenc év késéssel, de végre megnyílt Berlin botrányos reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter egy videóban.","shortLead":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter...","id":"20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f19e8f-a129-4d7d-8471-da2ce6ea396b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","timestamp":"2020. október. 31. 09:44","title":"Varga Mihály jó hírt közölt a Babakötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]