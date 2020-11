Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.","shortLead":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki...","id":"20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2df7bc-edbe-4a4b-91bc-0f0574ad29d2","keywords":null,"link":"/sport/20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","timestamp":"2020. november. 03. 21:08","title":"Kubatov Gábor külön kérte a Fradi-ultrákat, tartsák be meccsen a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","shortLead":"A pápa imádkozik az áldozatokért, és felhívta a figyelmet a szeretet fontosságára is.","id":"20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47b3689-a9cb-46ba-9faa-1ab30069c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Ferenc_papa_becs_gyulolet","timestamp":"2020. november. 03. 16:17","title":"Ferenc pápa: Elég az erőszakból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","shortLead":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","id":"20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e38c4d-a5f8-45c0-b941-1c7587202575","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 16:21","title":"Húszféle abronccsal itt a 2020-as magyar téligumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális vádak alól felmentett Pell kardinális római visszatérése összefügghet. A háttérben a korrupció állhat.\r

\r

","shortLead":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális...","id":"202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50083d29-3e41-40d8-a844-ae7376e7372a","keywords":null,"link":"/360/202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","timestamp":"2020. november. 02. 15:00","title":"Sikkasztás, intrika, konteó a Vatikánban – mintha egy új Dan Brown-regényt olvasnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","shortLead":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","id":"20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083dfe19-54ad-4b29-b480-f15ff8079088","keywords":null,"link":"/elet/20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","timestamp":"2020. november. 02. 12:23","title":"Curtis jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]