[{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szerint Ferenc pápa bizonyos mondatai félreérthetők, mert azokat az eredeti szövegből kiragadva tálalta a sajtó. ","shortLead":"A Vatikán szerint Ferenc pápa bizonyos mondatai félreérthetők, mert azokat az eredeti szövegből kiragadva tálalta...","id":"20201103_vatikan_ferenc_papa_melegek_elettarsi_kapcsolat_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69029b74-1e6c-4381-baa3-00fe589f60f2","keywords":null,"link":"/elet/20201103_vatikan_ferenc_papa_melegek_elettarsi_kapcsolat_egyhaz","timestamp":"2020. november. 03. 09:14","title":"A Vatikán továbbra sem támogatja a melegek élettársi kapcsolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","shortLead":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","id":"20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3999fd3f-a8cb-4518-837f-6041aee7de32","keywords":null,"link":"/elet/20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","timestamp":"2020. november. 03. 11:13","title":"A bécsi terrortámadás idején órákra az operában rekedtek a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","shortLead":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","id":"20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56ffcbd-bcd8-42dd-8a53-25bf27fa2ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","timestamp":"2020. november. 03. 21:03","title":"Autóban adhatják le a szavazatukat a koronavírus-fertőzöttek Missouriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három kontinensen készítették el az új számot. ","shortLead":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három...","id":"20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4303170-0f49-42c4-bc5a-e1d70756b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","timestamp":"2020. november. 03. 18:54","title":"Közös számot készítettek a 80-as évek hazai underground hősei – dalpremier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől sorra zárult a szavazás az USA államaiban, a végeredmény azonban a sok millió előre, illetve postán leadott voks miatt egyelőre nincs meg. Trump elnök ennek dacára bejelentette, hogy győzött, egyben csalást emlegetett és jogi lépéseket ígért a még meg nem számolt szavazatok miatt. ","shortLead":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől...","id":"20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d337a8b0-b7e9-4b6c-9043-393142f5e817","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","timestamp":"2020. november. 03. 22:00","title":"Trump bejelentette a győzelmét, pedig a végeredményre talán még napokat kell várni - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","shortLead":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","id":"20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229092-ce70-402f-993b-094f9c7c0b2f","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Minikoncert, szavazó ölebek és tánc – így is lehet választást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]