[{"available":true,"c_guid":"0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","shortLead":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","id":"20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d6f131-5656-4598-884c-bc9341742223","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","timestamp":"2020. november. 02. 06:41","title":"2 ezer kilométernél kevesebbel kínálnak eladásra egy 29 éves bukólámpás Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","shortLead":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0becc5-a5c0-415a-b963-713851a0db8e","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","timestamp":"2020. november. 02. 06:17","title":"Túlterhelődött az otthoni tesztelés rendszere Stockholmban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales figyelmétől kísérve folytathatja a baloldali gazdaságpolitikát, amely látványos eredményt ért el a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében, de kifulladni látszott.","shortLead":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales...","id":"202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dff6df-a5a1-41fd-91fc-ab48003a6db3","keywords":null,"link":"/360/202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","timestamp":"2020. november. 02. 14:00","title":"Könyvelőként indult politikus őrizheti meg a szocializmust Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazókat el kell érni, és ez pénzbe kerül. De mennyibe?","shortLead":"A szavazókat el kell érni, és ez pénzbe kerül. De mennyibe?","id":"20201103_Mennyi_penzt_szortak_el_az_amerikai_jeloltek_a_kampanyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d4996d-d50a-43d8-b464-c3482cc04752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mennyi_penzt_szortak_el_az_amerikai_jeloltek_a_kampanyra","timestamp":"2020. november. 03. 20:12","title":"Mennyi pénzt szórtak el az amerikai jelöltek a kampányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha nincs a közelükben, a rendszer ugyanis a világ összes csatlakoztatott Samsung eszközét felhasználja, hogy segítsen megtalálni az elhagyott okostelefont, táblagépet, órát vagy fülhallgatót. A szolgáltatás egy alkalmazás telepítésével, illetve frissítésével elérhető, a régebbi készülékeken is.","shortLead":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha...","id":"20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc0b235-153e-45a4-be99-dbd9016f1be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","timestamp":"2020. november. 03. 12:03","title":"Samsung telefonja van? Jött rá egy valóban hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]