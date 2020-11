Helyi idő szerint csütörtök hajnalban sem ismert még az amerikai elnökválasztás eredménye. Az öt csatatérállamban továbbra sem elég magas még a feldolgozottság ahhoz, hogy magabiztosan előre lehessen jelezni, melyik jelölt szerzi meg az ottani elektori szavazatokat.

Donald Trump amerikai elnök a CNN előrejelzése szerint jelenleg 213 elektori voksot tudhat magáénak az újraválasztásához szükséges 270-ből, demokrata párti kihívója, Joe Biden pedig 253-at.

Az elnökségért folyó versenyt már az eldöntené, ha kiderülne, hogy Pennsylvaniában ki nyert. Az állam 20 elektori szavazattal rendelkezik, ami elég is volna Bidennek a győzelemhez. Jelenleg azonban – nagyjából 89 százalékos feldolgozottságnál – Trump vezet. Az elnök 3 215 969 szavazatot szerzett eddig, riválisa 164 414-gyel kevesebbet.

A Pennsylvaniában jelenleg a levélben leadott szavazatokat számolják. A folyamat azért tart ilyen hosszú ideig, mert a koronavírus-járvány hatására ez alkalommal sokkal több voksot adtak le postai úton, amelyek feldolgozása egyébként is körülményesebb. Egyes államokban, köztük Pennsylvaniában is, a republikánus többségű törvényhozás pedig nem engedélyezte, hogy a feldolgozásukat már a személyes szavazás megkezdése előtt korábban elindítsák.

A levélben érkezett voksok többségét demokrata párti szavazók adták fel, ezért Bidennek még megvan az esélye a fordításra. Ehhez azonban a maradék szavazatoknak nagyjából a kétharmadát kellene elvinnie. Amennyiben nem győz Pennsylvaniában, akkor Arizona (11 elektori szavazat), Georgia (16), Nevada (6) és Észak-Karolina (15) közül kettőben kell nyernie ahhoz, hogy leváltsa Trumpot.

Arizonában a korábbihoz képest valamelyest csökkent a demokrata jelölt előnye: a szavazatok körülbelül 86 százalékának (összesen 2 870 292 darab) megszámlálása után 68 300-zal vezet Trump előtt. 84 százalékos feldolgozottságnál még 79 173-mal állt jobban, mint az elnök. Az AP hírügynökség és a Fox News szerint itt nyert Biden, a CNN még kivár a bejelentéssel, szerintük még mindig túl szoros az eredmény és túl sok a feldolgozatlan szavazat az előrejelzéshez.

Georgiában, ahol 95-ről 96 százalékosra nőtt a feldolgozottság, Trump vesztett az egyébként sem acélos, korábban mindössze 23 009 szavazatnyi előnyéből. Az elnökre jelen állás szerint 2 431 724 voks érkezett, ellenfelére pedig 18 540-nel kevesebb.

Nevadában sincs változás, továbbra is rendkívül szoros a verseny. A szavazatok 86 százalékának feldolgozása után Biden mindössze 7647-tel vezet. Az összes voksot várhatóan magyar idő szerint este hatra összesítik.

Észak-Karolinában a feldolgozottság még mindig körülbelül 95 százalékos, ennek alapján Trump vezet, 2 732 120 szavazattal. Bidennek ennél 76 737-tel van kevesebb.

Ugyan nem számít csatatérállamnak, de 3 elektori szavazattal rendelkező Alaszkában sem derült még ki a győztes személye. Ott a voksoknak nagyjából a 47 százalékát összesítették. Trump győzelemre áll, 108 231 szavazattal, Biden jelentősen, csaknem 52 ezer szavazattal maradt le tőle.

A CNN előrejelzése szerint Joe Biden győz a következő államokban: Wisconsin, Michigan, Hawaii, Rhode Island, Minnesota, Virginia, Kalifornia, Oregon, Washington, Illinois, New Hampshire, Új-Mexikó, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Vermont, Delaware, Washington, DC, Maryland, Massachusetts. Továbbá Maine-ben a négy elektori szavazat közül legalább hármat, Nebraskában pedig az ötből egyet megnyer. E két államban két elektori voksot kap az a jelölt, aki államszerte a legtöbb szavazatot kapja, a maradék elektori szavazatokat pedig a kongresszusi körzetekben elért eredmények alapján osztják szét.

Donald Trumpnak a következő államokban jósol győzelmet a hírcsatorna: Montana, Texas, Iowa, Idaho, Ohio, Mississippi, Wyoming, Missouri, Kansas, Utah, Louisiana, Alabama, Dél-Karolina, Észak-Dakota, Dél-Dakota, Arkansas, Indiana, Oklahoma, Kentucky, Nyugat-Virginia, Tennessee. Emellett ő kapja Nebraska öt elektori szavazatát is.