Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Megfertőződött az új típusú koronavírussal a Fehér Ház kabinetfőnöke – jelentette a The Hill című lap péntek éjjel. Az információkból nem derül ki, hogy Mark Meadows szervezetében mikor mutatták ki a kórokozót, az azonban biztos, hogy

kedd délután azonban Donald Trump elnökkel együtt látogatott el a virginiai Arlingtonba, a republikánusok választási kampányának központjába, és ott nem viselt szájmaszkot.

Az elsősorban a washingtoni politikai élettel foglalkozó The Hill emlékeztetett arra: Donald Trumpon kívül a Fehér Ház több vezető munkatársa is megfertőződött a koronavírussal az elmúlt hetekben. Köztük volt Kayleigh McEnany, az elnöki hivatal szóvivője, Stephen Miller, az elnök belpolitikai tanácsadója és Hope Hicks kommunikációs igazgató. Még a nyáron koronavírusos lett Robert O'Breien nemzetbiztonsági tanácsadó is. Valamennyien meggyógyultak.

A Bloomberg News hírügynökség információi szerint pozitív lett a koronavírustesztje a Trump-kampány egyik munkatársának is.

Mark Meadows fertőzésének híre akkor került napvilágra, amikor az Egyesült Államokban pénteken 129 606 új fertőzést diagnosztizáltak. Az 50 tagállamból pénteken húszban jelentettek rekord mértékű emelkedést. Szerdán és csütörtökön országosan szintén 100 ezer felett volt a 24 órán belül nyilvántartásba vett új esetek száma. Csütörtökön először haladta meg a 120 ezret. Az elmúlt hét nap átlagosan napi 95 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A Covid-19 következtében az elmúlt egy hétben átlagosan naponta 880-an vesztették életüket. Ez 10 százalékos növekedés a megelőző hét nap átlagához képest. A járvány jelenleg leginkább az Egyesült Államok középnyugati területeit sújtja.

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje – aki az eddigi szavazatszámlálási eredmények alapján várhatóan az Egyesült Államok következő elnöke lesz – péntek éjjel a Wilmingtonban mondott rövid beszédében hangsúlyozta: elnökségének már az első napján tervet mutat be a koronavírus-járvány megfékezésére. „Ez nem menti meg a már elveszített életeket, de megment majd rengeteg életet az előttünk álló hónapokban” – hangoztatta.