[{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer már pórul jártak egy hasonló döntéssel.","shortLead":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer...","id":"20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261dc689-5bd9-4295-a520-6df2f6e7c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","timestamp":"2020. november. 05. 09:39","title":"Egy fogadóiroda már fizet Biden győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c25616b-a21a-4dc8-89aa-ae2960f47006","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pável Krisevics a titkosszolgálat tevékenysége ellen tiltakozott.

","shortLead":"Pável Krisevics a titkosszolgálat tevékenysége ellen tiltakozott.

","id":"20201106_Keresztre_feszittette_magat_egy_ellenzeki_aktivista_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c25616b-a21a-4dc8-89aa-ae2960f47006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6809de81-20dc-4342-b276-5dfc6e400367","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Keresztre_feszittette_magat_egy_ellenzeki_aktivista_Oroszorszagban","timestamp":"2020. november. 06. 07:29","title":"Keresztre feszíttette magát egy ellenzéki aktivista Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","id":"20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c96269-b081-43cc-b733-7df5559564e7","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 21:23","title":"WHO: Legalább 261 ezer életet menthetnek meg a maszkviseléssel és a gyülekezések korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél. A lakossági hitelezés üstököse a Babaváró. Most sokkal jobb a helyzet, mint az előző válság idején volt, a legnagyobb kockázat a munkanélküliség.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél...","id":"20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533457f3-8e65-403d-88ab-bf54b757eac2","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","timestamp":"2020. november. 05. 14:02","title":"A Babaváró hitel kannibalizálja és vonzza is az egyéb kölcsönöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint 2022-ben lesz az ellenzék legnagyobb és talán az utolsó esélye. ","shortLead":"A főpolgármester szerint 2022-ben lesz az ellenzék legnagyobb és talán az utolsó esélye. ","id":"20201105_Karacsony_orban_yahoo_riport_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223491b4-3eb2-46eb-a175-229e03871f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Karacsony_orban_yahoo_riport_budapest","timestamp":"2020. november. 05. 16:01","title":"Karácsony: \"Ki sem kellene mondanunk Orbán nevét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének közel hatoda.","shortLead":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének...","id":"20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d4674-a911-48b4-9d9f-299488babea3","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","timestamp":"2020. november. 06. 21:44","title":"Ha kormányzati támogatás és péntek, akkor: Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]