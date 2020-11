Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra építenek.","shortLead":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra...","id":"20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef2168a-47c2-40cb-a9f8-b505fd76ee21","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:12","title":"Több irodáját is bezárja az egyik legnagyobb magyar utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forintba átszámítva 17 ezer milliárdos volt az Alibaba forgalma a szinglik napja elé időzített akciókon és a nap első félórájában.","shortLead":"Forintba átszámítva 17 ezer milliárdos volt az Alibaba forgalma a szinglik napja elé időzített akciókon és a nap első...","id":"20201111_alibaba_szinglik_napja_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d65b2-3319-4bb0-9b2c-e1303ee2df87","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_alibaba_szinglik_napja_rekord","timestamp":"2020. november. 11. 07:32","title":"Félóra alatt minden rekordot megdöntött az Alibaba a szinglik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","shortLead":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","id":"20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6f718-e15a-44c2-ac3b-40daaf85f716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","timestamp":"2020. november. 12. 09:52","title":"Pintér Sándor húszéves Mercedesre cserélte a 15 éves Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"Felcsuti Balázs","category":"360","description":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú távú következményei még riasztóbbak. Vélemény.","shortLead":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú...","id":"202046_trumpizmus_trumpnelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10415a52-5dc6-4ab5-9745-9d49a8b0c47c","keywords":null,"link":"/360/202046_trumpizmus_trumpnelkul","timestamp":"2020. november. 12. 13:00","title":"Felcsuti Balázs: 70 millió szavazattal Trump nélkül is marad a trumpizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök. Hetekig tarthat, amíg bármit érzékelünk majd a most bevezetett szigorítások járványra gyakorolt hatásából. Jó lenne tudni, hogy most pontosan mekkora a teher az egészségügyön, de a hatóságok titkolják az adatokat. ","shortLead":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök...","id":"20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7290096-7882-4133-ae26-0a90566e8ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","timestamp":"2020. november. 11. 13:01","title":"Gyors javulásra ne számítsunk, de a tragédiát talán elkerüljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat a városrészeket, ahol már határoztak a kérdésben, illetve akadt egy kakukktojás: Újpesten a polgármester konzultációt indított.","shortLead":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat...","id":"20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d68a84-dcff-4121-9998-040f9d289f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 17:23","title":"A legtöbb fővárosi kerület minden közterületre előírja a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]