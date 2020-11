2020. november. 13. 06:30 Serdült Viktória Tech

Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti versenyfutás is, ki és mennyit tud belőle szerezni. Magyarország most is különutas stratégia mellett tette le voksát: az Európai Unión kívül Oroszországgal és Kínával is tárgyal, bár ez rejthet magában kockázatokat. Akármelyik vakcina lesz is a befutó, a nehézségek ezzel még nem érnek véget: a megfelelő mennyiség előállítása mellett a szállítás, tárolás, és a beoltottak rangsorolása is kihívások elé állítja a világ országait.