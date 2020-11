Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma. Ajánló.","shortLead":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma...","id":"202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f183c799-f653-46bd-85c2-65e73e757ced","keywords":null,"link":"/360/202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","timestamp":"2020. november. 17. 16:00","title":"Abraham Cupeiro: Pangea - 40 perc alatt a Föld körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, aggasztó tanárhiány, növekvő szegregáció – egy új uniós jelentés szerint a legtöbb területen rossz irányba megy a magyar oktatás. Vannak azért jó hírek is: a kisgyerekek óvodai nevelésben például Magyarország az első, de jók vagyunk a frissen végzettek foglalkoztatási arányában is. ","shortLead":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés...","id":"20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9ccd9-edd4-4f19-a134-608c183b5210","keywords":null,"link":"/elet/20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","timestamp":"2020. november. 18. 12:55","title":"Kiábrándító jelentés jött a magyar oktatásról, de azért van, amiben jók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Facebook-oldalán. ","shortLead":"Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják...","id":"20201117_Szoljon_ujra_a_taps_az_egeszsegugyi_dolgozoknak__videoban_uzennek_az_SZFEsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988675e-b0d8-445d-bd23-0ab457ef146d","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Szoljon_ujra_a_taps_az_egeszsegugyi_dolgozoknak__videoban_uzennek_az_SZFEsek","timestamp":"2020. november. 17. 09:52","title":"\"Szóljon újra a taps az egészségügyi dolgozóknak\" – videóban üzennek az SZFE-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"70 százalékban kész a ZalaZone, létesítményeinek kihasználtsága egyelőre 25-30 százalék körüli.","shortLead":"70 százalékban kész a ZalaZone, létesítményeinek kihasználtsága egyelőre 25-30 százalék körüli.","id":"20201118_zalaegerszegi_tesztpalya_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce000c-8360-4b96-bebf-76116b636fd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_zalaegerszegi_tesztpalya_2021","timestamp":"2020. november. 18. 07:23","title":"2021-re ígérik a 45 milliárdos zalaegerszegi tesztpálya átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","shortLead":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","id":"20201117_var_lift_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c234293e-f7ac-4a3b-9658-9e0e1f0d5cad","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_var_lift_epitkezes","timestamp":"2020. november. 17. 13:19","title":"842 millió forintból építtetnek liftet a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]