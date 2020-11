Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","shortLead":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","id":"20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27a8a6a-ec8d-4d05-b540-e7e9e82840bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","timestamp":"2020. november. 04. 20:12","title":"Választást nyert Észak-Dakotában egy halott képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","shortLead":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","id":"20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258c0f3-ef6f-4a77-9d5d-592f7b7c8ada","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","timestamp":"2020. november. 04. 19:25","title":"Szervezett bűnözéssel vádolják Bolsonaro egyik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","shortLead":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","id":"20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb86eb5d-2832-478f-a286-974305566153","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","timestamp":"2020. november. 04. 19:50","title":"Közel háromezer helyen lesz szűrés a hétvégén Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","shortLead":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","id":"20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675ae36-1fda-4f28-a681-d88e1e5f69ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","timestamp":"2020. november. 05. 22:14","title":"Meghalt Szőcs Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott a kivételezett cégekkel folytatott sok-sok tízmilliárdos járványügyi bizniszben. Eddig ismeretlen dokumentumokat mutatunk be.","shortLead":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott...","id":"202045_ami_acsovon_kifer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9803bc-33cb-47cc-ad84-7c55ec0669ed","keywords":null,"link":"/360/202045_ami_acsovon_kifer","timestamp":"2020. november. 05. 07:00","title":"Nyakló nélkül vette a kormány az ismeretlen típusú tízmilliós lélegeztetőgépeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","shortLead":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","id":"20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b57e665-d6a5-4fbb-8aa4-4cfdaf56a783","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:30","title":"A kijárási korlátozások ellenére éjjel-nappal nyitva lesznek a Manna ABC-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]