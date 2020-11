Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén jöhet a rendelet.","shortLead":"Hétvégén jöhet a rendelet.","id":"20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461e025-203e-4f0f-b2c7-9ef09fb94c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","timestamp":"2020. november. 20. 16:27","title":"Megnyithatja a parkolóházakat a kormány az ingyenes parkoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","shortLead":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","id":"20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770dba3d-263f-4520-88b0-82c9b6ef4e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","timestamp":"2020. november. 21. 08:46","title":"Megint dolgoztak a rendőrség kamerás civilautói – itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőképernyős panellel rendelkezik és akár az okosotthon eszközeit is vezérelheti a Huawei okoshangszórója, amit hamarosan bemutathat a gyártó.","shortLead":"Érintőképernyős panellel rendelkezik és akár az okosotthon eszközeit is vezérelheti a Huawei okoshangszórója, amit...","id":"20201121_huawei_smart_speaker_kepernyos_okoshangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e5945-1c04-4f67-9a4a-6a6269dfb69c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_huawei_smart_speaker_kepernyos_okoshangszoro","timestamp":"2020. november. 21. 18:03","title":"Kiszivárgott: a Huaweinek is lesz képernyős okoshangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","shortLead":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","id":"20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7671dc3-5906-4758-a24c-f8649d54d022","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","timestamp":"2020. november. 22. 08:00","title":"A bíró szerint sem voltak törvénytelenek a Trump által támadott pennsylvaniai szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már egy ideje nincs igazgatósága és cégvezetője sem.","shortLead":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már...","id":"20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53edeecc-bc35-47bd-bbb2-4873dd88cbe9","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","timestamp":"2020. november. 20. 14:27","title":"Három minisztertől kérnek segítséget a Dunaferr dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","shortLead":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","id":"20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8975efa9-e07f-43d7-ae96-71f326489e13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","timestamp":"2020. november. 21. 13:29","title":"Műfüvet raktak le egy korábbi zöld terület helyére a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","shortLead":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","id":"20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4177dad-39e2-4b33-8171-1919ccf34f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. november. 20. 12:04","title":"Még várnak Kásler ajándék félmilliójára a hátrányos települések tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"","category":"tudomany","description":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű magáncég weboldalán olvasható felhívás miatt indít vizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű...","id":"20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fc7d2-6d82-43cf-9932-8ef764ac172b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","timestamp":"2020. november. 21. 15:21","title":"Vizsgálják a céget, ami 5000 forintért ígér soron kívül vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]