[{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mikroorganizmusok egyedi rendszereit fedezték fel Leonardo da Vinci egyes alkotásain mikrobiológosuk.","shortLead":"Mikroorganizmusok egyedi rendszereit fedezték fel Leonardo da Vinci egyes alkotásain mikrobiológosuk.","id":"20201122_leonardo_da_vinci_rajzok_mikroorganizmus_mikrobiom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf781e7d-9c43-4f54-a529-c14d25101c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_leonardo_da_vinci_rajzok_mikroorganizmus_mikrobiom","timestamp":"2020. november. 22. 18:43","title":"Titkos jelek után vizsgálódtak Leonardo da Vinci alkotásain, mikroélőlényekre bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f5f96-4d91-4d26-80f3-5822676e8500","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt feltüntetve az allergének között a tej a csokoládé csomagolásán.","shortLead":"Nem volt feltüntetve az allergének között a tej a csokoládé csomagolásán.","id":"20201123_nebih_auchan_etcsokolade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f5f96-4d91-4d26-80f3-5822676e8500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edfaf04-c9e6-4272-b0c5-a9ff6d90e312","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_nebih_auchan_etcsokolade","timestamp":"2020. november. 23. 18:33","title":"Visszahívott a Nébih egy csokit, mert tejet tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések pedig akár 2034-ig is érvényesek lehetnek.","shortLead":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések...","id":"20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcd2ee-7171-41ae-9056-d9672f8b8da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","timestamp":"2020. november. 22. 16:02","title":"Rogán volt helyettes államtitkára ül a Nemzeti Koncessziós Iroda élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","shortLead":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","id":"20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a320f31a-8fec-4fcb-aec7-bd95b292aa36","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","timestamp":"2020. november. 23. 12:47","title":"Covid-fertőzésben hunyt el egy budapesti háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban a képzési központ adták át, most pedig a kríziskezelő központot. A létesítmény 1,5 milliárd forintba került.","shortLead":"Májusban a képzési központ adták át, most pedig a kríziskezelő központot. A létesítmény 1,5 milliárd forintba került.","id":"20201123_szijjarto_peter_hirszerzes_kozpont_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a77252-8b04-46cb-b31e-a3ba10cc9733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_szijjarto_peter_hirszerzes_kozpont_kibertamadas","timestamp":"2020. november. 23. 15:01","title":"Pár hónapon belül két új központot is kapott a magyar hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]