[{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","shortLead":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","id":"20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a524f6-99f8-4dfd-957e-6ba5f7a7d48c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","timestamp":"2020. november. 25. 11:46","title":"Meglepő, micsoda élet zajlik egy autópálya feletti vadátjárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól, és csak akkor elmenni otthonról, ha nagyon muszáj.","shortLead":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól...","id":"20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe11e10-bfbc-484d-9ac0-e1d9d7d77286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 24. 11:39","title":"Az algériai egészségügyet letarolja a Covid: már 120 ápoló halt bele a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d9c48-4be1-4c71-b5b8-429f7037fb1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc emberrel végzett a japán férfi.","shortLead":"Kilenc emberrel végzett a japán férfi.","id":"20201126_halalbuntetes_japan_sorozatgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c76d9c48-4be1-4c71-b5b8-429f7037fb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b37-68b0-4f45-a68e-2f8902ec1b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_halalbuntetes_japan_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. november. 26. 07:11","title":"Halálbüntetést kértek egy japán sorozatgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik a koncepciót és a számításokat – közölte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.","shortLead":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik...","id":"20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91aec1-fbae-4a4c-af26-819dd2349a1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","timestamp":"2020. november. 25. 08:32","title":"Cáfolja a BKIK Karácsonyt, nem mondtak nemet Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","shortLead":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","id":"20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3716d-543b-4a68-953d-186ad7365160","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","timestamp":"2020. november. 24. 08:35","title":"Orbán apja a Direkt36-nak: Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","shortLead":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","id":"20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89be09-fcc6-484c-a5e2-caa187760549","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","timestamp":"2020. november. 25. 14:35","title":"Egyházi kézbe szervezné ki a kormány a tanítóképzés nagyobb részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]