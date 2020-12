Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","shortLead":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","id":"20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5be4869-ae0a-474b-9419-73b4aa2fbaef","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","timestamp":"2020. december. 01. 10:19","title":"Ököllel ütöttek meg két fiút egy bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk elnökét a párt májusi demonstrációja után büntették meg, de a karácsony miatt inkább pénzbírságot fizet.","shortLead":"A Mi Hazánk elnökét a párt májusi demonstrációja után büntették meg, de a karácsony miatt inkább pénzbírságot fizet.","id":"20201201_Toroczkai_Laszlo_30_napos_elzarast_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88d44a3-af4e-4697-8284-d2999d3d9091","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Toroczkai_Laszlo_30_napos_elzarast_kapott","timestamp":"2020. december. 01. 20:12","title":"Toroczkai László 30 napos elzárást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","shortLead":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","id":"20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4fecf3-2f56-43ab-a72b-b139e17a1739","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","timestamp":"2020. november. 30. 22:15","title":"Arizonában is hitelesítették Joe Biden győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata párti politikus még szombaton szenvedett kisebb balesetet, a hivatalban lévő elnök a Twitteren reagált.","shortLead":"A demokrata párti politikus még szombaton szenvedett kisebb balesetet, a hivatalban lévő elnök a Twitteren reagált.","id":"20201130_Donald_Trump_Joe_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bc6acf-8182-4b1a-a83c-43895c31cd66","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Donald_Trump_Joe_Biden","timestamp":"2020. november. 30. 10:35","title":"Trump tett egy emberi gesztust Joe Biden felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan furcsán a feje.","shortLead":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan...","id":"20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d3326d-5fef-4a04-b530-5ad4cea3d0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","timestamp":"2020. november. 30. 19:03","title":"500 millió éve élt ősrákra bukkantak Kínában, igen furcsán néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5338f696-7961-4ccc-bd91-25bf7e57a567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka fehér pingvint fedeztek fel a Galápagos-szigeteken – jelentette be a Galápagos Nemzeti Park. Az állat különleges színét a leucizmus néven ismert genetikai állapot okozza.","shortLead":"Ritka fehér pingvint fedeztek fel a Galápagos-szigeteken – jelentette be a Galápagos Nemzeti Park. Az állat különleges...","id":"20201130_ritka_feher_pingvin_galapagos_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5338f696-7961-4ccc-bd91-25bf7e57a567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f58bf0d-7420-4abd-8378-4c953664d0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_ritka_feher_pingvin_galapagos_szigetek","timestamp":"2020. november. 30. 06:03","title":"Ritka fehér pingvint láttak a Galápagos-szigeteken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","shortLead":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","id":"20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2e5e41-e726-4f87-be23-030f9920b58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","timestamp":"2020. november. 30. 09:33","title":"Eltűnt a titokzatos fémoszlop a utahi sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]