[{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést okozott a döntés, és ez így is maradt egészen addig, amíg ki nem derült az igazság. Függetlenül attól, hogyan távozott a képviselőcsoportból Szájer, ez a fejlemény kihathat a Fidesz helyzetére a legnagyobb európai pártcsaládban.","shortLead":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést...","id":"20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841d7c29-0713-4bad-b482-79baa9ccac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet a világűrből. Több szempontból is fontos küldetés lesz.","shortLead":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet...","id":"20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b9618b-6e42-4c7b-b77f-fcd8612d5d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","timestamp":"2020. december. 02. 08:03","title":"A feladat egyetlen darab űrszemét lehozása, 30 milliárdot fizet ki érte az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter Szilárd őrült beszéde azonban nem önmagában álló eset - a NER évek óta tartó identitáspolitikai ámokfutásának újabb fejezete, igaz: szintlépéssel. Vélemény.","shortLead":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter...","id":"202049_sorostalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8eb7e-d69d-4402-9414-2155e1c7876e","keywords":null,"link":"/360/202049_sorostalansag","timestamp":"2020. december. 03. 13:00","title":"Seres László: Sorostalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a26af-8ef0-424a-97f3-7b96605cbf18","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 20:34","title":"A fertőzöttek és halálos áldozatok napi száma is tovább nőtt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad Európa belső levelek, név nélkül nyilatkozó jelenlegi dolgozók, valamint egy korábbi tudósító beszámolói alapján. ","shortLead":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad...","id":"20201203_mti_cenzura_kozpontositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee0806e-cf53-4ceb-b23b-d49581b466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_mti_cenzura_kozpontositas","timestamp":"2020. december. 03. 14:53","title":"Szabad Európa: Így működik a központosítás és cenzúra az MTI-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]