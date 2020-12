Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező 80 éves volt.\r

","id":"20201205_Elhunyt_Pecsi_Ildiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f308e0e5-eab5-46e3-b30b-640f9b318164","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_Elhunyt_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Elhunyt Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térkép, amelynek készítésében az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) csillagászai is közreműködtek.","shortLead":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről...","id":"20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682eaf1d-05aa-4226-af0c-ba026d3154b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","timestamp":"2020. december. 03. 18:07","title":"1,8 milliárd csillag: rengeteg új adattal bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térképünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784","c_author":"Folk György","category":"360","description":"A bajban összezárt a 27 uniós tagállam, így sikeresen hozott össze egységes koronavírusvakcina-stratégiát az Európai Bizottság. Eddig hatféle oltóanyagra szerződött a közösség, az összes európai lakos beoltása azonban több mint egy évbe is beletelhet.","shortLead":"A bajban összezárt a 27 uniós tagállam, így sikeresen hozott össze egységes koronavírusvakcina-stratégiát az Európai...","id":"202049__oltasosztozkodas__igazsagos_rendszer__kozos_erofeszites__vak_cinizmus_helyett_vakcinizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823e308-07a0-4348-8d44-caec1b79a7d0","keywords":null,"link":"/360/202049__oltasosztozkodas__igazsagos_rendszer__kozos_erofeszites__vak_cinizmus_helyett_vakcinizmus","timestamp":"2020. december. 03. 15:00","title":"Mégis mekkora bravúrra lesz szükség Európa beoltásához koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","shortLead":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","id":"20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd24619-83d2-47a7-a74b-52ea9ea2a5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","timestamp":"2020. december. 04. 20:02","title":"20 millió amerikai még idén megkaphatja a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","shortLead":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","id":"20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd495b1-3c7e-453e-bb9b-73bf5aa016f5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","timestamp":"2020. december. 03. 16:07","title":"Meztelen férfi tűnt fel a homofób litván képviselő mögött a bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112b3d69-102d-44c5-aaaf-ba3c97e4e198","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászati távcső épül Sülysápon, a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban. Az MTI nemrég fotókat adott ki a munkáról.","shortLead":"Csillagászati távcső épül Sülysápon, a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban. Az MTI nemrég fotókat adott ki...","id":"20201204_asztrofotosok_magyaroroszag_sulysap_tavcso_csillagvizsgalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112b3d69-102d-44c5-aaaf-ba3c97e4e198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d1e9c5-2822-489b-8e55-21ea74b90dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_asztrofotosok_magyaroroszag_sulysap_tavcso_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 04. 18:03","title":"Új távcső épül a magyar asztrofotósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]