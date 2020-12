Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","shortLead":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","id":"20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309a7848-05f6-4e1e-90f0-f8a7147875a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 16:05","title":"Beperli az NNK-t a TASZ, amiért nem adja ki a magyar járványadatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől érkezett. Nagy valószínűséggel nem egy idegen civilizáció küldte.","shortLead":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől...","id":"20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa473f1-1c28-49f9-bcb4-752127a064ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","timestamp":"2020. december. 22. 08:33","title":"Valószínűleg nem az ufók küldtek “üzenetet” a szomszédos csillagrendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma az ingatlan.com szerint. Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","shortLead":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","id":"20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8888654-4c0f-4790-8044-07d46991db94","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","timestamp":"2020. december. 22. 20:28","title":"Kásler Miklóshoz fordult a mozgáskorlátozottak szövetsége a rehabilitációs intézet esetleges beolvasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan álltak rá ennek a gyártására, és nem mindenki állt meg egy sima textildarabnál, egyesek (sokkal) tovább gondolták az egyszerű koncepciót, és még üzletet is csináltak belőle.","shortLead":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan...","id":"202051_orrbaszajba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77bcd3-0d4d-434f-b03c-afcbb54a2ebb","keywords":null,"link":"/360/202051_orrbaszajba","timestamp":"2020. december. 22. 16:00","title":"Átlátszó, nyitható, Darth Vaderéhez hasonló: őrült maszkötletek 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több lépésben, de végül teljesen felborította az önkormányzatok gazdálkodását a kormány. Az érintett helyhatóságok kuncsoroghatnak támogatásért és hitelengedélyért a kormánynál; leépíthetik közszolgáltatásaikat és beleállhatnak a harcba; vagy suba alatt bevállalhatnak hiányos büdzsét. Minden 2022-ről szól, a kommunikáció és a közhangulat ezért kulcsfontosságú lesz.","shortLead":"Több lépésben, de végül teljesen felborította az önkormányzatok gazdálkodását a kormány. Az érintett helyhatóságok...","id":"20201222_Kormany_vs_onkormanyzatok_sakkmatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1e61aa-3372-4a79-99fb-1df76b6510e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_Kormany_vs_onkormanyzatok_sakkmatt","timestamp":"2020. december. 22. 13:00","title":"Bármit is mond, a kormány mattot adott a nagyobb önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem trailer, montázs került ki az új-zélandi rendező készülő filmjéről, a Get Backről.","shortLead":"Nem trailer, montázs került ki az új-zélandi rendező készülő filmjéről, a Get Backről.","id":"20201221_peter_jackson_beatles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d321d-f868-4a61-9bbc-11ac41ce2e45","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_peter_jackson_beatles","timestamp":"2020. december. 21. 17:58","title":"Kiderült, milyen hangulatú lesz Peter Jackson Beatles-dokuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban megőrződött maradványai alapján a szakértők ismereteket szerezhetnek az akkor élő farkasok életmódjáról és a modern farkasfajokkal való rokonságukról – közölték a Des Moines-i Egyetem tudósai.","shortLead":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban...","id":"20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba0880-d139-4e35-8e48-577d2a3d146e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","timestamp":"2020. december. 22. 07:03","title":"57 000 éve jégbe fagyott, teljesen érintetlen farkaskölyköt vizsgálnak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]